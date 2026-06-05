Тайны древних кочевников: В Башкирии раскопали уникальный всаднический курган

Экспедиция Евразийского музея кочевых цивилизаций и специалистов по охране объектов культурного наследия Башкирии завершила исследование Ишмухаметовского кургана в Баймакском районе, где был обнаружен древний всаднический комплекс. Исследования проводились в рамках подготовки научной концепции будущего Музея кочевых цивилизаций. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Археологи обнаружили захоронение всадника и конскую сбрую в кургане Башкирии. Фото © VK / Евразийский музей кочевых цивилизаций

«Археологи не раскапывают памятники без необходимости. Такие работы проводятся только тогда, когда объекту действительно угрожает разрушение. В этом случае раскопки позволяют сохранить историю, которую иначе можно было бы потерять навсегда», — отметил директор Евразийского музея кочевых цивилизаций Рамиль Насретдинов.

Во время раскопок специалисты обнаружили всаднический комплекс. На это указывают положение погребённого человека, найденные бронзовые элементы конской сбруи и кости лошади. Руководитель экспедиции отметил, что подобные находки позволяют лучше понять представления людей эпохи раннего железного века об окружающем мире и место лошади в жизни древних кочевников.

По словам учёных, именно сходство ряда базовых моделей мышления современного человека и древних номадов стало одной из причин предположений о существовании в этом районе древнего могильника. Поиск археологического объекта осложнялся большими размерами территории и тем, что курганы находились под сельскохозяйственными посевами. Для решения этой задачи исследователи применили методы цифровой археологии.

С помощью беспилотного летательного аппарата была оцифрована территория площадью 65 тысяч гектаров. В результате удалось выявить множество ранее неизвестных курганов, в том числе Ишмухаметовский. По оценкам специалистов, из-за постоянной распашки земель от него через два-три года могло не остаться никаких следов. Все обнаруженные предметы останутся в республике. Металлические изделия направят на реставрацию, останки изучат антропологи, а современные методы исследования, включая ДНК-анализ, помогут получить новые сведения об истории региона.

Результаты научной работы планируется опубликовать после завершения исследований. Археологи подчёркивают, что раскопки проводились из-за реальной угрозы уничтожения памятника, который уже много лет подвергается воздействию сельскохозяйственных работ.

Ранее на месте Судбищенской битвы в Орловской области археологи обнаружили уже более пяти тысяч артефактов. Найденное поле сражения считается крупнейшим подобным археологическим объектом в Европе. При этом его удалось обнаружить не благодаря летописям или мемуарам современников, а в результате научных исследований.