Огромная удача археологов: На поле легендарного сражения в Орловской области нашли более 5 тысяч реликвий

Общее число древних предметов, поднятых с места Судбищенской битвы в Орловской области, перешагнуло отметку в пять тысяч экземпляров. Такими данными на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с корреспондентами ТАСС поделился глава региона Андрей Клычков.

Андрей Клычков пояснил, что это отысканное поле боя является самым крупным во всей Европе, причём обнаружено оно не по летописным источникам или мемуарам. По его словам, коллекция раскопанных реликвий уже перевалила за пять тысяч, их извлекают и из речного дна, и из грунта, что даёт полное основание утверждать: здесь действительно кипело жестокое сражение. Губернатор также отметил, что найдены и элементы стрелкового оружия, поскольку именно в ту эпоху янычары начали его применять, — в частности, археологи обнаружили ядра и картечь того тяжелейшего боя.

Судбищенская битва датируется 24–25 июня по старому стилю 1555 года и развернулась на землях нынешней Орловской области между русской ратью боярина Ивана Шереметьева и армией крымского хана Девлета Гирея. Узнав о движении 60-тысячного неприятельского войска на Тулу, воевода, несмотря на трёхкратное превосходство врага, направил навстречу свой 17-тысячный отряд. Русские воины сначала разбили авангард крымцев, однако сам Шереметьев был тяжело ранен, а затем основные силы хана практически уничтожили русское войско; воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, приняв командование, сумели сплотить оставшихся бойцов и организовать оборону в полевых укреплениях, после чего Девлет Гирей покинул поле боя.

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