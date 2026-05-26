Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:49

Китайцы ещё в XIV-XV веках могли использовать анестезию, показала находка археологов

В Китае нашли древнейшие следы анестезии на хирургических инструментах

Обложка © Antiquity

Обложка © Antiquity

Китайские археологи обнаружили в гробнице уезда Цзянъинь металлические ножницы и пинцет со следами высокотоксичного вещества, которое древние врачи использовали как анестезию. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, может стать самым ранним прямым доказательством применения обезболивающих составов при хирургических вмешательствах.

Инструменты предположительно принадлежали хирургу Ся Цюаню, жившему в 1348–1411 годах. На их поверхности с помощью современной спектроскопической технологии SRS учёные выявили микроскопические красноватые частицы, чей химический состав соответствует аконитину — высокотоксичному соединению из растений рода Aconitum, также известному как китайский аконит.

В древнекитайской медицине это вещество после сложной обработки (кипячения и вымачивания в специальных растворах) применялось в малых дозах для облегчения боли. Исследователи отмечают, что ранее существовали только текстовые источники, описывающие использование токсичных растительных препаратов для обезболивания, а теперь найдено прямое химическое подтверждение.

По мнению авторов работы, находка свидетельствует о впечатляющем уровне развития хирургии и фармакологии в средневековом Китае, где умели превращать смертельно опасные вещества в контролируемое средство для проведения болезненных медицинских процедур.

Секрет из 16 века: Как снять боль в суставах с помощью растения, которое есть в каждом огороде
Секрет из 16 века: Как снять боль в суставах с помощью растения, которое есть в каждом огороде

Ранее в древнем захоронении на севере Китая археологи и антропологи нашли уникальное свидетельство развития хирургии — около 2000-летний скелет мужчины с ампутированной конечностью. Исследователи из Стоматологического колледжа Техасского университета под руководством Ван Цяня установили, что операцию по удалению части ноги провели ещё в подростковом возрасте, и причиной ампутации, скорее всего, было наказание за провинность.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Китай
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar