Китайцы ещё в XIV-XV веках могли использовать анестезию, показала находка археологов

Китайские археологи обнаружили в гробнице уезда Цзянъинь металлические ножницы и пинцет со следами высокотоксичного вещества, которое древние врачи использовали как анестезию. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, может стать самым ранним прямым доказательством применения обезболивающих составов при хирургических вмешательствах.

Инструменты предположительно принадлежали хирургу Ся Цюаню, жившему в 1348–1411 годах. На их поверхности с помощью современной спектроскопической технологии SRS учёные выявили микроскопические красноватые частицы, чей химический состав соответствует аконитину — высокотоксичному соединению из растений рода Aconitum, также известному как китайский аконит.

В древнекитайской медицине это вещество после сложной обработки (кипячения и вымачивания в специальных растворах) применялось в малых дозах для облегчения боли. Исследователи отмечают, что ранее существовали только текстовые источники, описывающие использование токсичных растительных препаратов для обезболивания, а теперь найдено прямое химическое подтверждение.

По мнению авторов работы, находка свидетельствует о впечатляющем уровне развития хирургии и фармакологии в средневековом Китае, где умели превращать смертельно опасные вещества в контролируемое средство для проведения болезненных медицинских процедур.

