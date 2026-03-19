Уникальный артефакт с изображением змееногой женщины восстановили в Москве

В Москве отреставрировали редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины, найденный на Дружинниковской улице в Пресненском районе. Данную информацию передали в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.

«Подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII - первой половине XIII века. Их происхождение связано с аналогичными украшениями, которые изготавливали в Византии. Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нём отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», — сказал руководитель ведомства Алексея Емельянова.

На лицевой стороне медальона выгравирована сцена Крещения Господня, на оборотной — змееногая женщина. Исследователи предполагают, что прообразом могла стать статуя Сциллы, некогда установленная на ипподроме в Константинополе и разрушенная крестоносцами в 1204 году. Раскопки проводились на месте бывших Пресненских прудов. После реставрации амулет пополнит фонды Музея Москвы.

Ранее в петербургском Доме Радио во время реставрационных работ нашли фрагменты гипсового барельефа начала XX века, которые десятилетиями были скрыты в дымовой трубе. Элементы декора, созданные в 1910-х годах по проекту архитектора Василия Косякова, обнаружили при прочистке вентиляционного канала.