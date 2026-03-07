В Торжке нашли 409 золотых монет, спрятанных хозяевами дома в годы революции

В Торжке Тверской области археологи обнаружили уникальное сокровище — клад из 409 золотых монет царской чеканки, спрятанный владельцами дома в бурные революционные годы. Как сообщает пресс-служба Института археологии РАН, хозяева так и не смогли вернуться за своим богатством.

Находка была сделана в 2025 году в ходе совместной экспедиции ИА РАН и Всероссийского историко-этнографического музея. Учёные проводили раскопки на левом берегу Тверцы, на улице Садовой, перед строительством нового дома. Именно здесь ранее стояло здание, разрушенное в годы Великой Отечественной войны, под фундаментом которого и был сокрыт клад.

«Клад из 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год, был спрятан в глиняном горшке под каменным фундаментом дома. Золотые монеты высыпались из разбившегося горшка при разборке фундамента… Горшок представлял собой сосуд из глины с ручкой, покрытый коричнево-жёлтой глазурью… На сегодняшний день это один из самых больших кладов золотых монет конца XIX — начала XX века, найденных при археологических раскопках», — сказано в заявлении.

Большинство монет достоинством от пяти до 15 рублей относятся ко времени правления последнего российского императора Николая II. Также в коллекции присутствует одна монета, отчеканенная при его отце Александре III, и одна, самая ранняя, относящаяся к эпохе Николая I. Общая сумма найденного золота составляет 4 тысячи 70 рублей.

«Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали», — добавила руководитель Новоторжского археологического отряда Наталья Сарафанова.

Установить имя хозяина пока не удаётся. Архивные документы указывают, что в конце XIX — начале XX века на Дмитриевской улице (ныне Садовая) насчитывалось 24 домовладения, но их нумерация не совпадает с современной.

Руководитель археологической экспедиции ИА РАН в Тверской области Игорь Стрикалов подчеркнул важность обнаружения находки именно в ходе исследований, которые по закону предшествуют любому строительству на территории памятников археологии. Учёные отмечают, что клад станет ценнейшим источником для изучения денежного обращения той эпохи. В ближайшее время редкое собрание монет передадут на хранение во Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке.

