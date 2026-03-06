Искал еду, а нашёл золото: Мужчина обнаружил клад внутри купленной на ужин утки

Житель китайского уезда Лунхуэй обнаружил в желудке купленной утки около 10 граммов золота. Данную информацию передаёт South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Лю приобрёл птицу для забоя, а в процессе разделки нашёл в её желудке несколько частиц жёлтого металла. Экспресс-тест, проведённый путём сжигания, показал, что находка является настоящим золотом. По текущему курсу стоимость драгоценного металла оценивается примерно в 1800 долларов (около 140 тысяч рублей).

Лю предположил, что утка проглотила золото во время выгула у реки Чэньшуй, которая исторически славится месторождениями этого металла. Птица могла склевать речной песок или ил с золотоносными частицами, которые не переварились в её организме и накопились в желудке. Отец мужчины счёл произошедшее добрым предзнаменованием на грядущий год.

Впрочем, пользователи Сети отнеслись к истории скептически, а сотрудники Бюро природных ресурсов уезда заявили, что для подтверждения подлинности самородков необходима профессиональная экспертиза. При этом чиновники не исключают вероятности такой находки. В прошлом году местные жители при промывке песка в той же реке уже находили фрагменты золота весом более 10 граммов.

Река Чэньшуй в 1970–1990-х годах была эпицентром неофициальной золотой лихорадки, пока власти не запретили частную добычу. В местной администрации пояснили, что определить правовой статус металла, извлечённого из желудка птицы, оказалось сложно, поэтому вопрос о праве собственности на «утиное золото» пока остаётся открытым.

Ранее сообщалось, что Министерство природных ресурсов КНР объявило об открытии крупнейшего в стране месторождения низкосортного золота. Залежи находятся в провинции Ляонин на руднике Дадунгоу. По данным ведомства, прогнозируемые ресурсы драгоценного металла составляют 1,44 тысячи тонн. Содержание золота в руде оценивается как невысокое — в среднем 0,56 грамма на тонну породы.