Археологи нашли палубы и гниль под похожим на Ноев ковчег объектом в Турции

Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на старинной карте Урбано Монте 1587 года указание на место, где может находиться Ноев ковчег. Эта точка, сообщает New York Post, совпадает с реальной локацией, расположенной в Турции.

На трёхметровой «Планисфере» — одной из самых крупных ранних карт в мире — отмечен район в горах Арарат. Там расположен так называемый «объект Дюрупинар»: скальное образование, которое своей формой напоминает корабль, а его габариты примерно соответствуют библейскому описанию ковчега.

Экспедиция Noah‘s Ark Scans обследовала эту территорию с помощью георадара. Под землёй учёные обнаружили систему коридоров и полостей, напоминающих трёхпалубное судно.

Анализ грунта под объектом показал трёхкратное превышение нормы органики и повышенное на 38% содержание калия. Почвоведы полагают, что это может свидетельствовать о следах разложения древесины. Кроме того, неподалёку от аномалии найдены окаменелые кораллы и морские ракушки.

Ранее Life.ru рассказывал, что на востоке Турции, неподалёку от деревни Телчекер к югу от горы Арарат, археологи нашли фрагменты керамической посуды, датированные эпохой халколита — примерно 5500–3000 годы до нашей эры. Этот временной промежуток, как отмечается, совпадает с периодом, когда по библейскому преданию жил ветхозаветный праведник Ной.