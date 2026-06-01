Голову статуи Афродиты и руины древнего храма нашли археологи в Египте

В Египте археологи нашли голову мраморной статуи Афродиты и руины древнего храма. Находки сделали в районе Ихнасия-эль-Мадина провинции Бени-Суэйф, где в древности находился город Гераклеополь. О результатах раскопок сообщило министерство туризма и древностей страны.

Помимо древнегреческой богини любви и красоты, раскопали фрагменты римской базилики и остатки храма дорического ордера.

Дорический ордер.

Глава сектора древнеегипетских древностей Мохамед Абдель Бади сообщил, что найденная статуя Афродиты относится к редким произведениям искусства. Размер сохранившегося фрагмента составляет около 24 на 25 сантиметров.

Кроме того, исследователи обнаружили каменный блок с именем фараона Сенусерта III, который правил в XIX веке до нашей эры. Также археологи нашли картуш с именем Осириса-Нарефа. Жители Гераклеополя почитали это божество во времена Древнего Египта и в период правления династии Птолемеев.

Артефакт Гераклеополя.

В министерстве отметили, что новые находки помогают лучше понять религиозное и культурное значение Гераклеополя в разные исторические периоды, включая древнеегипетскую, греческую и римскую эпохи.

Гераклеополь входит в число важнейших археологических памятников Египта. Во времена IX и X династий город служил столицей страны. Позже он сохранял большое значение в эпоху Среднего и Нового царств, в Третий переходный период, а наибольшего расцвета достиг в греко-римское время.

