В Калининграде нашли янтарь с пером птицы возрастом 40 млн лет

Уникальный образец балтийского янтаря возрастом около 40 млн лет с пером птицы поступил в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Перо птицы возрастом 40 млн лет нашли внутри балтийского янтаря. Фото © VK / Музей Мирового океана

«В фонды Музея Мирового океана поступил уникальный палеонтологический образец — балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы. Возраст находки — около 40 миллионов лет. Образец найден в Калининградской области, в посёлке Янтарный, на знаменитом Пальмникенском месторождении (карьер Янтарный), где добывают большую часть мирового запаса янтаря», — сказано в сообщении.

В музее отметили, что перья птиц редко встречаются в балтийском янтаре. В России, по данным учреждения, известны только два таких образца, они хранятся в Калининградском музее янтаря. Для Музея Мирового океана эта находка стала первой подобной в коллекции.

Вес образца составляет 13,9 г, его размеры — 43 на 37 мм. Кроме пера, внутри янтаря сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович сообщил, что перо, вероятно, принадлежало небольшой птице. Специалист допустил, что речь могла идти о древолазах, таких как синица или поползень. Подлинность находки подтвердили с помощью серии исследований. Образец уже включили в палеонтологическую коллекцию музея.

Вопрос о показе янтаря на выставках пока решают. В музее не исключили, что посетители смогут увидеть экспонат уже в 2026 году.

Ранее в Аргентине палеонтологи описали новый вид динозавра Kank australis, который около 70 млн лет назад жил на юге Патагонии. Ископаемые останки нашли недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. Среди находок были зубы, позвонки и кости пальцев. Учёные установили, что динозавр напоминал хищную птицу, питался рыбой и вёл себя подобно современным цаплям. Предположительно, он достигал трёх метров в длину.