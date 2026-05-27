В Китае обнаружили бронзовый сосуд с пивом возрастом порядка 2,3 тысячи лет

Китайские исследователи обнаружили в бронзовой вазе эпохи династии Хань остатки пива на основе пшеничного солода. Возраст напитка превышает две тысячи лет. Об этом пишет журнал Journal of Archaeological Science.

Ценный артефакт нашли в захоронении военного чиновника во время археологических работ 1999–2010 годов в провинции Шэньси. Учёные исследовали погребальный комплекс Цзоумалян, включающий более 90 захоронений периода Сражающихся царств и династии Хань (476 г. до н. э. — 220 г. н. э.).

Выяснилось, что древнее пиво не подвергалось фильтрации. По консистенции оно больше напоминало густую кашу, чем привычный современному человеку хмельной напиток.

Специалисты применили комплекс методов — химический и биомолекулярный анализы, а также изучение крахмальных зёрен — чтобы детально исследовать жидкость и твёрдые отложения внутри сосуда. Было установлено, что на протяжении многих веков ваза оставалась герметично закрытой, что подтвердила исследовательская группа.

Ранее китайские археологи нашли в гробнице уезда Цзянъинь металлические ножницы и пинцет. На инструментах обнаружены следы высокотоксичного вещества. Древние врачи использовали его как анестезию. Оно может стать самым ранним прямым доказательством применения обезболивающих при операциях. Инструменты предположительно принадлежали хирургу Ся Цюаню (1348–1411 годы).