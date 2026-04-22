Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 20:23

Археологи нашли папирус с фрагментом «Илиады» внутри египетской мумии

Обложка © web.ub.edu

Группа археологов обнаружила во время раскопок в египетском Эль-Бахнасе папирус, который позже идентифицировали как фрагмент «Илиады» Гомера. Об этом сообщили в пресс-релизе Университета Барселоны.

Находку сделали во время экспедиции с ноября по декабрь 2025 года. Папирус находился в брюшной полости мумии внутри гробницы римской эпохи возрастом около 1,6 тыс. лет. В начале 2026 года эксперты провели анализ текста.

«Эта находка исключительна: это первый случай в истории археологии, когда был обнаружен греческий литературный текст, преднамеренно включённый в процесс бальзамирования мумии», — добавили в университете.

Папирус, размещённый в брюшной полости мумии, содержит список кораблей. Исследование проводила археологическая миссия Института Древнего Ближнего Востока под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar