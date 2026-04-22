Археологи нашли папирус с фрагментом «Илиады» внутри египетской мумии

Группа археологов обнаружила во время раскопок в египетском Эль-Бахнасе папирус, который позже идентифицировали как фрагмент «Илиады» Гомера. Об этом сообщили в пресс-релизе Университета Барселоны.

Находку сделали во время экспедиции с ноября по декабрь 2025 года. Папирус находился в брюшной полости мумии внутри гробницы римской эпохи возрастом около 1,6 тыс. лет. В начале 2026 года эксперты провели анализ текста.

«Эта находка исключительна: это первый случай в истории археологии, когда был обнаружен греческий литературный текст, преднамеренно включённый в процесс бальзамирования мумии», — добавили в университете.

Папирус, размещённый в брюшной полости мумии, содержит список кораблей. Исследование проводила археологическая миссия Института Древнего Ближнего Востока под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс.

Ранее мумифицированную русалку нашли в стенах старинного дома в Фукусиме. Описание находки включает острые зубы, непропорционально большие руки и рыбий хвост. В Сети разгорелись жаркие споры относительно изображений так называемой «мумии русалки». Интернет-пользователи активно обсуждают природу запечатленного существа, выдвигая версии о его принадлежности к мифическим водяным, русалкам или даже к криптидам вроде чупакабры.