Острые зубы, огромные руки и рыбий хвост: Мумифицированную русалку нашли в Фукусиме

Британское издание The Sun сообщает о необычной находке в японской Фукусиме: в одном из старых домов были обнаружены останки, напоминающие мифическую «русалку». Описание находки включает острые зубы, непропорционально большие руки и рыбий хвост.

Загадочная находка поразительно напоминает Каппу – легендарного водного демона из японского фольклора. Согласно преданиям, эти существа, которых японцы называют «речными детьми», обитают в водах страны и известны своей зловещей привычкой затягивать людей под воду. Теперь эта таинственная мумия готовится к продаже на аукционе в японском городе Йонедзава, на рынке редких сокровищ Ошу, 28-29 марта.

В Сети разгорелись жаркие споры относительно изображений так называемой «мумии русалки». Интернет-пользователи активно обсуждают природу запечатленного существа, выдвигая версии о его принадлежности к мифическим водяным, русалкам или даже к криптидам вроде чупакабры. Один из комментаторов высказал предположение, что подобные артефакты могли изготавливаться в древности для образовательных целей в буддийских монастырях или как приманка для паломников. Другой участник дискуссии выразил заинтересованность в возможности лично увидеть эту таинственную находку.

Ранее сообщалось, что в Риме нашли неизвестный сектор позднеантичного периода, который специалисты уже назвали «кладбищем вампиров». Погребённые здесь покойники были утыканы металлическими гвоздями — штыри вбиты меж рёбер и в глазницы.