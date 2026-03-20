Забытые демоницы: 6 женских образов из мифологии, от которых стынет кровь в жилах

В Москве завершили реставрационную работу над артефактом, вызывающим неподдельный восторг у историков. Найденный в Пресненском районе древнерусский амулет был создан в период двоеверия на Руси: на лицевой стороне находки изображена сцена Крещения Господня, а на обороте — образ змееногой женщины.

Этот артефакт — напоминание о том, что когда-то люди жили в мире, населённом не только богами, но и чудовищами. Демоницы, крадущие младенцев, змееногие искусительницы, женщины-пауки... Life.ru разобрался, каких существ боялись наши предки больше всего.

Демоница из Месопотамии, которая крадёт детей

Древняя мифология: Ламашту — демоница, убивавшая младенцев и рожениц. Фото © Nano Banana AI

Ламашту, ещё известная как Королева демонов и Мать всех чудовищ, появилась в шумерских текстах задолго до библейских сказаний. Считали, что она была первым могучим демоном, кто достиг божественности. Внешность Матери чудовищ была соответствующей: голова львицы, ослиные ноги, руки, сжимающие змей, и вымя свиньи, из которого она кормила шакалов. Но ужас заключался не в облике, а в цели… Она не соблазняла мужчин, а ненавидела беременных и новорождённых.

По древним сказаниям, демоница проникала в дома, выкрадывала младенцев из колыбелей и высасывала кровь. Её главное отличие от более поздних существ заключалось в абсолютной неуправляемости. Ламашту не подчинялась ни богам, ни демонам высшего ранга. Это была сила чистого хаоса, против которой люди носили амулеты и читали сложнейшие заклинания. Археологи до сих пор находят таблички с ритуалами изгнания этой «львиноголовой» демоницы. А что там в мифологии других народов?

Эхидна из Греции: Мать чудовищ

Греческая мифология: Эхидна, родившая самых страшных чудовищ античности. Фото © GPTChat

Древняя Греция подарила миру образ, который леденит душу масштабом порождённого зла. Эхидна — полукрасавица-полузмея, обитавшая в глубокой пещере вдали от людей.

Сама по себе она редко нападала на людей. В союзе с Тифоном она стала матерью настоящего «зверинца ужасов»: адского пса Цербера, Лернейской гидры, Немейского льва, Химеры и Сфинкса. По сути, Эхидна — это архетип матери всех монстров, воплощение плодовитости, порождающей смерть. Убить её удалось лишь стоглазому великану Аргусу, да и то — пока демоница спала.

Византийская Гелло

Византийская миниатюра с изображением демоницы Гелло. Образ, перекочевавший в славянские заговоры от лихорадок и детских болезней. Фото © Chat GPT

В тени знаменитой греческой Ламии скрывается фигура, чья трагичность делает её особенно жуткой. Гелло — демоница из византийской и более поздней славянской традиции. Согласно легендам, она была девушкой, умершей преждевременно или сохранившей девственность, и теперь, движимая завистью к счастливым матерям, она нападала на рожениц и новорождённых.

Гелло стала центральной фигурой так называемой «Сисиниевой легенды» — цикла заговоров, которые были невероятно популярны от Ближнего Востока до Новгорода. Считалось, что остановить её может только священный всадник Сисиний. Этот сюжет оказался настолько живуч, что трансформировался в славянские молитвы от лихорадок и даже был обнаружен в берестяных грамотах. Гелло — это образ зла, рождённого из нереализованного материнского инстинкта, который в традиционном обществе считался одним из самых опасных видов проклятия.

Иудейская мистика: демоница-факел

Демоница, которую все забыли: Наама — сестра Лилит. Почему её боялись? Фото © Chat GPT / Софья Кузнецова

В каббалистической традиции, помимо Лилит, упоминаются её сёстры, среди которых особенно выделяется Наама. Если Лилит часто изображают как женщину-соблазнительницу, то Наама — это нечто более архаичное и жуткое. В некоторых текстах её облик описывается как «прекрасная женщина выше пояса, а снизу — пылающий адский факел».

Она считается демоницей, желанной не только для людей, но и для духов, что делает её воплощением абсолютного, всепоглощающего и разрушительного влечения. В мистических учениях её называют матерью демона Асмодея и одной из главных искусительниц, чья красота — лишь оболочка для огненного хаоса, способного сжечь душу. В отличие от массовых культов Лилит, культ Наамы всегда оставался уделом тайных мистических учений, что делало её образ ещё более пугающим и непознанным.

Японская Женщина-паук

Японская мифология: Дзёрогумо, японская Женщина-паук. За кем охотилась демоница? Фото © Nano Banana AI

Японская мифология полна образов жестоких женщин-демонов кидзё, но Женщина-паук — одна из самых коварных. Это демон-оборотень, который принимает облик прекрасной, часто печальной и беззащитной девушки, чтобы заманить одинокого путника или самурая в ловушку. Когда жертва оказывалась в заброшенном храме или в паутине демоницы, истинная сущность раскрывалась: прекрасная женщина превращалась в гигантского паука с уродливым телом, который пожирал свою добычу.

В некоторых интерпретациях легенды у неё есть прислужники, похожие на маленьких огнедышащих пауков. Ужас этого образа в его почти неотличимости от реальности: в средневековой Японии считалось, что Дзёрогумо может годами жить среди людей, прежде чем показать своё истинное лицо.

Джахи из Персии

Персидская мифология: демоница Джахи, проклявшая всех женщин. Фото © Nano Banana AI

В древней персидской религии зороастризма существовала демоница, чья роль в истории мироздания шокирует своей откровенностью. Джахи была олицетворением похоти и блуда, верной спутницей Ахримана — верховного бога зла. Согласно мифу, бог добра Ормузд сумел погрузить Ахримана в оцепенение на три тысячи лет, чтобы дать жизнь миру.

Но именно Джахи смогла разбудить его. Она предстала перед спящим духом зла и возбудила его своей красотой. Пробудившись, Ахриман в благодарность поцеловал её в голову и даровал ей силу, которую позже она распространила на всех женщин. Как думаете, что это был за дар? Вы удивитесь — это менструация. В этой мифологической традиции такой подарок воспринимался как проклятие, оскверняющее тело и связывающее женщин с силами хаоса.

Сегодня мы рассматриваем этих демониц как часть культурного наследия, но когда-то наши предки создавали амулеты и заклинания, лишь бы избежать встречи с ними. Эти шесть образов — лишь малая часть забытой народом мифологии. Но даже погрузившись в краткую историю демониц, мы понимаем, почему же археологи до сих пор находят изделия, которые люди изготавливали для защиты.