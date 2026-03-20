От славян до майя! Почему день весеннего равноденствия считался мистическим у разных народов

Сегодня, 20 марта 2026 года, наступит день весеннего равноденствия. Об истории и традициях на Руси, связанных с этим днём, мы рассказали ранее. Сегодня Life.ru предлагает вам разобраться, что же такого мистического в дне весеннего равноденствия и почему он считается волшебным у многих народов?

Славяне: победа сил света над тьмой

Славянские праздники: как на Руси отмечали день весеннего равноденствия. Традиции, обряды и гадания. Фото © «Шедеврум»

Как мы уже знаем, в славянской мифологии существовало божество по имени Ярило. Оно символизировало солнце и было центральной фигурой в праздник весеннего равноденствия. Если говорить простым языком, оно прогоняло зимнюю стужу. Чтобы помочь богу Солнца, народ жёг костры, проводил специальные обряды и гадания.

В Беларуси до сих пор известен обряд под названием «Гуканне вясны». Суть традиции максимально проста: народ собирался на самом высоком холме, чтобы лучше слышать и видеть весну. Основную роль выполняли девушки, поскольку только их голоса обладали «зазывающей силой». Односельчанки становились в круг и пели особые песни, призывающие весну. В конце каждой композиции девушки выкрикивали «Гу-у-у-у!», из-за чего и появилось название обряда.

Но почему же с этим днём связаны магические обряды и правила? На самом деле всё просто. Славяне считали, что именно в весеннее равноденствие происходят глобальные обновления. Природа оживает после холодной зимы, приходит тепло и свет побеждает тьму. Также считалось, что в этот день самое благоприятное время для выбора пары, поскольку отношения, начавшиеся в астрологический новый год, будут крепкими и надёжными. А что там у других народов?

Иранские и тюркские народы: Навруз

Праздник Навруз 2026: история самого старого праздника в мире. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Чтобы осознать важность весеннего равноденствия для иранских и тюркских народов, давайте разберёмся в цифрах — они очень впечатляют. Навруз в переводе с фарси «новый день» — это один из древнейших праздников в истории человечества. Его возраст оценивается более чем в 3000 лет! Навруз возник в зороастризме, древней религии Персидской империи, и отмечался ещё во времена династии Ахеменидов, примерно 550 – 330 гг. до н.э.

Почему же он привязан именно к равноденствию? Для древних народов эта дата символизировала «обнуление» и начало нового жизненного цикла. Ничего не напоминает? Да, как и славяне, этот народ ждал прихода весны, считая, что борьба дня и ночи — это нечто большее, чем просто положение планеты по отношению к солнцу.

Самый сакральный момент наступает в секунду равноденствия — сахне-тахвиль. Вся семья в новой одежде собирается вокруг стола хафт-син и замирает в ожидании точного времени наступления нового года. Часто в этот момент люди держат в руках монеты или кладут их в священную книгу, веря, что это привлечёт в дом процветание и достаток.

Также в дни праздника младшие члены семьи и дети получают от старших подарки — эйди. Чаще всего это деньги, которые символизируют благословение и пожелание процветания. Взрослые же кладут купюры в Коран или другую священную книгу, чтобы «зарядить» их духовной силой и добрыми пожеланиями. Кстати, о трёх обрядах на деньги в день весеннего равноденствия 2026 мы писали ранее! Ну хорошо, а что там в Германии?

Германские и кельтские народы: богиня Остара

Богиня Остара праздник 2026: история возникновения и как связан с весенним равноденствием? Фото © «Шедеврум»

В Германии день весеннего равноденствия неразрывно связан с образом Остары — древней языческой богини. Давайте сначала разберёмся в том, кем была кельтская богиня?

Само имя Остара уходит корнями в глубочайшую древность. Оно происходит от общеиндоевропейского корня «h₂wes» — «сиять, блистать». От этого же корня произошли имена богинь рассвета у разных народов: греческая Эос, римская Аврора, ведийская Ушас, латышская Аустра. Получается, что Остара — это не просто «богиня весны», а прежде всего богиня Утренней Зари, несущая Свет после Тьмы, пробуждающая мир ото Сна. Становится немного понятнее, какое отношение Остара имеет к весеннему равноденствию. Но давайте копнём поглубже!

Впервые о ней упоминает нортумбрийский монах Беда Достопочтенный в VIII веке. В труде «О счёте времён» он пишет, что месяц апрель у англосаксов назывался Eostur-monath в честь богини Эостры, которой в этом месяце устраивали празднества. Когда пришло христианство, это название закрепилось за великим праздником Воскресения, дав ему имя Easter в английском и Ostern в немецком языках.

Уже в XIX веке великий собиратель сказок Якоб Гримм предположил, что пасхальные обычаи — крашеные яйца, костры, особые игры — являются отголосками древнего культа Остары. Главные символы праздника, то есть яйцо и заяц, не случайны, каждый из них несёт глубокий магический смысл. Если кратко, то яйцо символизирует новую жизнь, а зайчик – плодородие и обновление. Уже провели параллели?

День весеннего равноденствия в традиции Остары — это точка равновесия, момент, когда день сравнивается с ночью, чтобы свет окончательно победил тьму. Само празднование было пронизано магией пробуждения и обновления. Что насчёт Индии?

Народы Индии: праздник Холи

Праздник Холли 2026: что общего индийский праздник имеет с весенним равноденствием? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KM Salih

Хотя сегодня Холи привязан к полнолунию месяца пхальгуна (февраль-март), исследователи считают, что изначально он был связан именно с весенним равноденствием. Это один из древнейших праздников человечества, корни которого уходят в доарийские времена, и его возраст насчитывает более двух тысячелетий.

Почему же этот день считался магическим? Потому что он знаменовал собой победу Света над Тьмой, пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. В разных регионах Индии его называют по-разному: в Бенгалии — Дол Ятра, в Махараштре — Шимга, на юге — Камадахана, но суть везде одна — это торжество жизни, плодородия и надежд. И снова мы видим пересечния с темой обновления и новых циклов жизни.

Древние майя: возвращение Кукулькана

Весенние равноденствие 2026: правда ли, что его праздновали даже древние майя? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Чтобы понять магию этого дня, нужно сначала осознать, чем был город Чичен-Ица для майя. Это был не просто политический или религиозный центр. Это была модель вселенной, застывшая в камне. Главная пирамида города, известная как Эль-Кастильо, посвящена верховному богу — Кукулькану, Пернатому Змею.

Сама пирамида — это гигантский каменный календарь. У неё 9 ступеней-платформ, разделённых лестницей, что создаёт 18 террас. Четыре лестницы имеют по 91 ступени, что в сумме с верхней платформой даёт 365 дней. Но главное чудо происходит только дважды в год — в дни весеннего и осеннего равноденствия.

Какое именно чудо? Вечером в день весеннего равноденствия, когда солнце начинает клониться к закату, можно увидеть игру света: тени от ступенчатых углов пирамиды создают на балюстраде северной лестницы изображение 7 перевёрнутых треугольников. Эти световые фигуры соединяются, образуя тело гигантского змея, которое медленно начинает скользить вниз по лестнице, пока не соединится с массивной каменной головой змея у основания пирамиды. Это световое «представление» длится около 3 часов 20 минут. Вот такая магия, прямо в день весеннего равноденствия!

Вот мы и совершили путешествие по континентам и эпохам. От белорусских холмов с печёными жаворонками до пирамид майя, от персидского стола хафт-син до индийского взрыва красок. И что же мы видим?

При колоссальных внешних различиях глубинная суть всех этих праздников одна. Все народы — славяне, иранцы и тюрки, германцы и кельты, индийцы, майя — чувствовали, что в день весеннего равноденствия мир замирает на мгновение, чтобы запустить новый жизненный цикл. 20 марта 2026 года — это точка равновесия между Светом и Тьмой.