Эти 6 знаков китайского гороскопа озолотятся после равноденствия — проверьте свой год рождения Оглавление Настоящий магнит для богатства — Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Королева финансовой интуиции — Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) Стратег денежных операций — Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Хитрый финансовый гений — Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) Креативный миллионер — Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Основательный накопитель богатства — Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) Осеннее равноденствие 22 сентября открыло денежные каналы для шести знаков китайского гороскопа. Life.ru рассказывает, кого ждёт финансовое изобилие этой осенью. 23 сентября, 15:00 Какие знаки китайского гороскопа разбогатеют после осеннего равноденствия. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

День осеннего равноденствия прошёл, и астрологи готовы объявить имена главных финансовых везунчиков осени. 22 сентября стало энергетическим порталом, который перераспределил космические силы и открыл денежные каналы для шести счастливых знаков восточного зодиака. После многих месяцев финансовой нестабильности эти животные получили прямое покровительство Деревянной Змеи — хозяйки 2025 года. Мы изучили китайские астрологические прогнозы и выяснили, кто из представителей зодиакального круга может ожидать денежного дождя уже в ближайшие недели.

Настоящий магнит для богатства — Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Денежная удача китайских знаков зодиака — прогноз на осень 2025 года. Год Дракона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Представители китайского знака зодиака Дракон словно притягивают деньги собственной энергетикой! После осеннего равноденствия люди, рождённые в год Дракона, оказались в центре финансового изобилия — их природная харизма и умение видеть перспективные возможности начинают работать на полную мощность. Неожиданные источники дохода, выгодные предложения и даже случайные находки денег станут обычным делом для этих прирождённых лидеров. Космические силы будут подталкивать Драконов к правильным решениям: инвестиции окажутся прибыльными, деловые партнёрства — успешными, а карьерные скачки — головокружительными. Главное правило для людей знака Дракон по китайскому гороскопу этой осени — не бояться рисковать и доверять своей интуиции. Даже самые смелые финансовые решения обернутся прибылью, а творческие проекты принесут не только моральное удовлетворение, но и солидный доход. Звёзды советуют Драконам обратить внимание на технологические стартапы и недвижимость — именно в этих сферах их ждут самые большие денежные сюрпризы.

Королева финансовой интуиции — Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Финансовый гороскоп восточного календаря на осень 2025 года для рождённых в год Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год Деревянной Змеи не может пройти мимо представителей этого знака! Эти мудрые и проницательные натуры получили прямое благословение космоса на финансовое процветание. После равноденствия способность людей, рождённых в год Змеи, чувствовать выгодные возможности обострится до предела — они будут оказываться в нужное время в нужном месте с поразительной регулярностью. Деньги начнут приходить к китайским Змеям через самые неожиданные каналы: старые долги вернутся с процентами, забытые вклады всплывут с накопившимися дивидендами, а случайные знакомства превратятся в прибыльные деловые связи. Природная осторожность Змей в сочетании с космической поддержкой создаёт идеальный баланс для накопления богатства. Астрологи особенно рекомендуют представителям знака Змея по китайскому гороскопу вкладывать средства в искусство и предметы роскоши — их эстетический вкус поможет выбрать вещи, которые со временем сильно вырастут в цене. Период с октября по декабрь станет для Змей временем финансового триумфа, когда каждый их шаг будет приносить материальную выгоду.

Стратег денежных операций — Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Животные китайского гороскопа, которые станут богатыми осенью. Гороскоп для рождённых в год Петуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Прирождённые планировщики и аналитики, Петухи после осеннего равноденствия получили космический апгрейд своих финансовых способностей. Умение людей, рождённых в год Петуха, замечать детали и просчитывать риски теперь работает с удвоенной силой — каждое вложение будет приносить прибыль, каждая сделка окажется выгодной. Особенно ярко финансовая удача проявится в сфере планирования и консультирования — их советы станут буквально на вес золота. Коллеги и партнёры будут готовы платить за экспертное мнение рождённых в год Петуха, а успешные проекты под их руководством принесут солидные бонусы. Космические силы подсказывают Петухам обратить внимание на долгосрочные инвестиции и пенсионные накопления — решения, принятые осенью, через несколько лет обернутся внушительным капиталом. Также этой осенью у представителей знака Петух по китайскому гороскопу появится шанс монетизировать свои знания — написание книг, ведение блогов или создание обучающих курсов может стать источником стабильного пассивного дохода. Главное — не бояться делиться опытом и выходить из зоны комфорта.

Хитрый финансовый гений — Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Осеннее равноденствие 2025: денежные перспективы восточных знаков зодиака. Гороскоп для рождённых в год Крысы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Самые изобретательные представители китайского зодиака получили от осеннего равноденствия поистине царский подарок — способность находить деньги там, где их не видят другие! Крысы всегда умели выкручиваться из сложных ситуаций, но теперь их талант к выживанию превратился в настоящий магнетизм для богатства. Неожиданные премии, выгодные находки, удачные сделки — всё это станет привычным спутником в ближайшие месяцы. Природная хватка и умение договариваться у людей, рождённых в год Крысы, откроют двери в самые прибыльные проекты, а интуитивное чутьё поможет избежать финансовых ловушек. Особенно удачными станут инвестиции в новые технологии и стартапы — китайские Крысы первыми почувствуют, какие проекты выстрелят, и успеют войти в них на самых выгодных условиях. Астрологи советуют представителям этого знака не откладывать деньги в долгий ящик, а активно их вращать — каждый оборот капитала принесёт дополнительную прибыль. Период до новогодних праздников станет для Крыс временем финансовых чудес, когда удача будет сопровождать их во всех денежных вопросах.

Креативный миллионер — Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Китайский гороскоп: финансы на октябрь, ноябрь и декабрь 2025 для года Обезьяны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Творческие и непредсказуемые Обезьяны оказались в числе главных финансовых фаворитов осени. После равноденствия их способность к нестандартному мышлению станет золотой жилой — любые креативные проекты будут приносить не только моральное удовлетворение, но и серьёзные деньги. Обезьяны буквально будут генерировать идеи на миллион! Изобретательность и лёгкость в общении представителей китайского знака зодиака Обезьяна откроют доступ к самым необычным источникам дохода. Возможно, хобби превратится в прибыльный бизнес, а случайная идея — в стартап года. Космические силы особенно благоволят людям, рождённым в год Обезьяны, в сфере интернет-технологий, контента и развлечений — любые проекты в этих областях обречены на финансовый успех. Социальные сети станут для них настоящей золотой жилой — умение развлекать людей теперь можно будет легко конвертировать в прибыль. Астрологи рекомендуют Обезьянам не бояться экспериментировать и пробовать новые способы заработка — чем необычнее идея, тем больше денег она принесёт. Главное — действовать быстро и не сомневаться в собственных силах.

Основательный накопитель богатства — Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Рождённые в год Свиньи по китайскому гороскопу: Богатство и деньги на осень 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Спокойные и основательные Кабаны получили от равноденствия подарок в виде стабильного финансового роста. Природное умение копить деньги и не тратить на ерунду теперь работает с космическим усилением — каждая отложенная копейка будет приносить рубль прибыли. Представители китайского знака зодиака Кабан станут настоящими магнитами для долгосрочного благосостояния. В отличие от других знаков, которые получат быстрые денежные всплески, Кабаны будут методично и неуклонно наращивать свой капитал. Консервативный подход к инвестициям окажется самым выгодным — банковские депозиты, недвижимость и государственные облигации принесут им максимальную прибыль при минимальных рисках. Особенно удачными для людей, рождённых в год Кабана, станут вложения в землю и сельское хозяйство — эти сферы обеспечат им стабильный доход на долгие годы. Космические силы также подсказывают обратить внимание на семейный бизнес — совместные проекты с родственниками принесут не только деньги, но и укрепят отношения. Период с ноября по март станет для Кабанов временем закладывания фундамента будущего богатства.

Осеннее равноденствие 22 сентября действительно стало поворотным моментом для финансового благополучия этих шести знаков китайского гороскопа. Астрологи отмечают, что такое мощное космическое покровительство для представителей восточного зодиака случается редко — обычно не чаще раза в 12 лет. Поэтому людям, рождённым в годы Дракона, Змеи, Петуха, Крысы, Обезьяны и Кабана по китайскому календарю, важно не упустить свой шанс и максимально использовать этот благоприятный период. Деньги сами не придут — представителям этих знаков китайского зодиака нужно быть готовыми к активным действиям, смелым решениям и новым возможностям. Кстати, у Life.ru есть список имён, заряженных на долгожительство.

Авторы Сергей Трофимов