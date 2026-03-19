Змееногая женщина: Что значит необычный древний амулет, который отреставрировали в Москве

В Москве завершили реставрацию уникального древнерусского амулета, найденного на Дружинниковской улице в Пресненском районе. На одной стороне средневекового медальона — сцена Крещения Господня, на другой — загадочная змееногая женщина, окружённая рептилиями. Этот артефакт стал живым свидетельством того, как на Руси уживались христианская вера и языческие традиции. Life.ru разбирается, что это за странный амулет и почему наши предки носили такие обереги даже после Крещения Руси.

Что нашли археологи на месте древних Пресненских прудов

Христианство и язычество на одном амулете: находка в Пресненском районе.

Амулет обнаружили во время раскопок на территории бывших Пресненских прудов — места с богатой историей. Во второй половине XIV века эти земли принадлежали серпуховскому князю Владимиру Храброму, который завещал свои владения митрополиту Фотию. Рядом находился Новинский монастырь, со временем получивший в распоряжение все окружающие земли. Уже в XV–XVII веках здесь сформировалось крупное монастырское хозяйство.

Найденный медальон относится к особой категории древнерусских артефактов — змеевикам. Это двусторонние амулеты, которые соединяли в себе христианские образы с изображениями, восходящими к античности и языческим верованиям. На лицевой стороне московской находки — сцена Крещения Господня, на обороте — фигура змееногой женщины, окружённой змеями. Такое сочетание христианского и нехристианского — яркое свидетельство двоеверия, которое существовало на Руси несколько столетий после принятия христианства.

Откуда взялся образ змееногой женщины

Кто такая змееногая дева на древнерусских амулетах: история змеевиков.

Корни этого загадочного образа уходят в глубокую древность. В скифской мифологии существовала легенда о змееногой деве — прародительнице скифов, которая родила трёх сыновей от самого Геракла. В византийской традиции эта античная богиня превратилась в хтонического демона — воплощение враждебных человеку сил, которые должны быть побеждены христианскими святыми. Исследователи считают, что образ мог быть связан со знаменитой бронзовой статуей Сциллы — морского чудовища из греческой мифологии.

Эта скульптура стояла на ипподроме в Константинополе с V века и была уничтожена крестоносцами при разграблении города в 1204 году. Византийцы, похоже, смешали несколько античных образов — Сциллу, Медузу Горгону, скифскую змееногую богиню — в единого демона болезней. На змеевиках она изображалась с женской головой или торсом, из которого вырастали змеиные хвосты. Количество змей варьировалось от шести до четырнадцати — каждая символизировала определённую болезнь или напасть. Вообще, в славянской мифологии женские образы, связанные со змеями или рептилиями, часто ассоциировались с сакральной силой, покровительством плодородия, природы и одновременно охраной от злых духов, делится с Life.ru культуролог Александр Андреев.

Змееногая женщина, вероятно, символизирует некую духоносную силу или богиню-протекторшу, соединяющую в себе земное и потустороннее начало. Змей в славянском фольклоре — это, как правило, хранитель знаний и сил, а также страж границ миров. Образ женщины с ногами-змеями мог олицетворять связь человека с природой, с её тайными силами и преобразующую энергию. Александр Андреев Культуролог

Зачем христианам понадобились языческие обереги

Древний оберег от болезней: что известно о найденном в Москве змеевике.

Змеевики пришли на Русь из Византии в XI веке и быстро стали популярны среди всех слоёв населения. Их носили и простолюдины, и князья. Археологи находили амулеты из меди и бронзы у обычных людей, а из серебра и золота — у знати. Самый известный древнерусский змеевик — Черниговская гривна из золота, найденная в 1821 году. По мнению исследователей, она принадлежала самому Владимиру Мономаху и была утеряна князем во время охоты под Черниговом в конце XI века.

Почему после Крещения Руси христиане продолжали носить амулеты с языческой символикой? Ответ прост — вера в защитную силу древних оберегов сидела слишком глубоко. Люди рассуждали практично: новый Бог, ещё неизвестно, поможет ли, а заповеданные прадедами обережные знаки защитят наверняка. Церковь поначалу относилась к этому терпимо, понимая, что искоренить за один день тысячелетние традиции невозможно.

Когда змеевики исчезли с Руси

Археологи отреставрировали амулет с изображением змееногой женщины в Москве.

«На Древней Руси жители активно использовали такие символы в повседневной жизни, веря в могущество мифологических образов и сохраняя связь с традициями предков», — заключает Александр Андреев. Змеевики оставались популярными вплоть до XIV–XV веков. Потом церковь начала активнее бороться с пережитками язычества, и на нагрудных иконках утвердилась исключительно христианская символика. Окончательно от змеевиков отказались после раскола XVII века — официальная церковь их осудила, и обычай носить такие обереги остался только у староверов.

Впрочем, некоторые змеевики продолжали отливать даже в XVIII веке — об этом свидетельствуют надписи на артефактах. Это говорит о том, что народная память о защитной силе древних амулетов жила очень долго. Найденный в Москве змеевик после реставрации займёт своё место среди других артефактов, рассказывающих об удивительном времени, когда на Руси христианские святые мирно соседствовали на амулетах с языческими демонами и люди верили, что это двойная защита работает лучше!