Почему советские хозяйки мыли полы с нашатырём: секрет чистоты, который работает до сих пор

Помните эти маленькие пузырьки с едким запахом на полке в ванной? Нашатырный спирт был в каждом советском доме, причём использовали его не только при обмороках. Наши мамы и бабушки знали десятки способов применения этого копеечного средства — от мытья окон до чистки ювелирных украшений. Мы разобрались, почему нашатырь был таким популярным в СССР и работает ли эта химия до сих пор.

Когда выбора просто не было

Нашатырный спирт для уборки: как использовали в СССР. Фото © РИА Новости / Сергей Титов

В советские времена полки магазинов не ломились от бутылок с яркими этикетками, обещающих идеальную чистоту. Бытовая химия была в жёстком дефиците. Повезёт — найдёшь «Прогресс» в жёлтой канистре, не повезёт — придётся обходиться подручными средствами. Вот тут и выручали сода, соль, уксус и нашатырный спирт.

Нашатырь стоил копейки, продавался в каждой аптеке и справлялся с уборкой не хуже дефицитных импортных порошков. Хозяйки передавали рецепты из уст в уста, записывали в тетрадки, делились секретами на лестничных площадках. Получался целый арсенал проверенных методов, которые работали безотказно.

Полы как зеркало: главный секрет блеска

Крашеные полы были в каждой квартире — линолеум считался роскошью, а паркет берегли как зеницу ока. Проблема крашеных полов в том, что обычное мыло делало краску тусклой и некрасивой. Сода тоже не подходила — оставляла разводы и портила покрытие. А вот нашатырный спирт творил чудеса!

На ведро воды хозяйки добавляли 1–2 столовые ложки нашатыря. Такой раствор не только отмывал грязь, но и защищал краску от потускнения, придавал полу приятный блеск. Полы после такой уборки буквально сияли, словно их отполировали вручную. Никаких разводов, никакой тусклости — только чистота и свежесть.

Окна без единой полоски

Нашатырь для мытья полов и окон: рецепты из СССР. Фото © ТАСС / Мстислав Тур

Мытьё окон в СССР было целым ритуалом, который растягивался на несколько дней. Деревянные рамы с двойным остеклением требовали терпения и сноровки. Сначала смывали грязь просто водой, потом наносили мыльный раствор — и тут начиналась морока. Смыть мыло со стекла оказывалось задачей не из лёгких, воду приходилось менять по нескольку раз.

Опытные хозяйки нашли выход: столовая ложка нашатырного спирта на литр воды. Такой раствор отмывал стёкла без разводов с первого раза! Финальный штрих — протереть насухо скомканной газетой. Окна сверкали так, что казались невидимыми.

Кафель, плитка и другие поверхности

Кафельная плитка на кухне и в ванной быстро теряла вид — жирные брызги, известковый налёт, мыльные разводы. Современные хозяйки покупают отдельное средство для каждой зоны, а советские обходились нашатырём. Развести в тёплой воде, протереть поверхность, и плитка снова как новая!

Особенно хорошо нашатырный спирт справлялся со швами между плитками. Туда забивалась грязь, появлялся грибок — настоящая головная боль для любой хозяйки. Нашатырь обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому он не только очищал швы, но и убивал микробы. Наносили раствор на пять минут, потом проходились старой зубной щёткой, и всё сияло чистотой.

Почему это работало так хорошо

Советские лайфхаки для уборки: нашатырный спирт вместо бытовой химии. Фото © Gemini Nano Banana

Нашатырный спирт — это десятипроцентный раствор аммиака в воде. Аммиак прекрасно растворяет жиры, убирает налёт и при этом быстро испаряется, не оставляя следов. Именно поэтому после уборки с нашатырём не остаётся разводов — главного врага чистых окон и блестящих полов.

Ещё один плюс — дезинфекция. В советских квартирах часто были проблемы с влажностью, появлялась плесень, заводились тараканы. Нашатырь помогал бороться с этими напастями. Резкий запах отпугивал насекомых, а антибактериальные свойства не давали размножаться микробам. Две задачи одним средством — идеально для экономной хозяйки!

Работает ли это сегодня?

Удивительно, но рецепты наших бабушек актуальны до сих пор. Более того, многие современные хозяйки сознательно возвращаются к натуральным средствам — из-за аллергии на бытовую химию, заботы об экологии или просто экономии. Флакон нашатырного спирта стоит меньше ста рублей и хватает его надолго.

Чем мыли полы в советское время: секреты наших бабушек. Фото © РИА Новости / Макс Альперт

Правда, есть нюансы. Нашатырь нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами — получится опасный для здоровья газ. Работать нужно обязательно в перчатках и при открытых окнах — запах действительно едкий. Зато результат получается отличный: чистые поверхности без химических разводов и навязчивых отдушек.

Сегодня полки магазинов ломятся от бытовой химии на любой вкус и кошелёк. Но иногда простые советские методы работают не хуже разрекламированных новинок. Нашатырный спирт, сода, уксус — эти копеечные средства выручали наших бабушек в трудные времена и продолжают служить верой и правдой тем, кто ценит проверенное качество. Может, стоит заглянуть в аптеку за маленьким пузырьком и попробовать помыть полы по-советски? Результат вас приятно удивит!