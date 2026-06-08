Археологи откопали «селфи» друзей из XI века в древнем могильнике под Пермью

В Пермском крае археологи нашли загадочное серебряное украшение с выгравированными на нём фигуркаим людей. Изделие представляет собой простую пластину, а человечки на неё переплетают руки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Краткие сообщения Института археологии.

Исследователи обнаружили артефакт во время раскопок на средневековом могильнике Анюшкар, расположенном на берегу Камы. Украшение датируется первой половиной XII века. Археологи работали на месте предполагаемого древнего поселения, которое зародилось в Х века нашей эры и за пару столетий достигло расцвета. Могильник был найден ещё в 1960 году. Обнаружить его удалось из-за затопления одного из сёл, которое пришлось перенести на другое место, где крестьяне и наткнулись на странные постройки и останки во время работы на земле.

В 2025 году археологи раскопали могильник и нашли шесть захоронений. В них оказались и древние украшения. Среди них выделялась серебряная пластина размером 30 × 27–30 × 0,5 миллиметра, у неё было вмонтировано даже небольшое крепление. А на поверхности сделаны изображения фигур. Учёные нашли частички золота на пластине, изначально она могла быть покрыта им полностью.

Сейчас специалисты пытаются разгадать загадку предназначения уркашения. Позы человечков также могут нести в себе символический смысл. Возможно, изделие было подвеской, свидетельствующей о любви и верности в семье. Но также есть версия, что эта деталь пришивалась к погребальному покрывалу.

Ранее сообщалось, что общее число древних предметов, поднятых с места Судбищенской битвы в Орловской области, перешагнуло отметку в пять тысяч экземпляров. Это отысканное поле боя является самым крупным во всей Европе, причём обнаружено оно не по летописным источникам или мемуарам.