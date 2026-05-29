Предполагаемые останки д’Артаньяна не подлежат идентификации

Предполагаемые останки прославленного французского мушкетёра Шарля де Баца де Кастельмора, более известного как д’Артаньян, пришли в негодность и не могут быть идентифицированы. Причиной стало ненадлежащее обращение, сообщает голландская региональная телекомпания L1.

По информации журналистов, кости были обработаны таким образом, что получить однозначный результат анализа теперь невозможно. Археолог Вим Дейкман, обнаруживший захоронение, прикасался к останкам голыми руками. Из-за этого специалисты не могут определить, принадлежат ли найденные биологические следы самому праху или являются загрязнением.

К тому же транспортировка останков осуществлялась с грубыми нарушениями. Их передали муниципалитету Маастрихта в двух обычных пакетах из супермаркета и нескольких пластиковых контейнерах.