Археолог задержан за отказ отдать скелет легендарного мушкетёра д’Артаньяна

В Нидерландах задержали исследователя Вима Дейкмана, который отказался передать властям останки Шарля де Баца де Кастельмора, известного как граф д’Артаньян. Об этом сообщает газета Limburger.

Скелет, который может принадлежать приближённому Людовика XIV, нашли в одной из церквей Маастрихта. Местная пресса писала об этой находке в конце марта. Скелет нашли в голландском городе Маастрихт за алтарём местной церкви. Исследователи допускали, что она связана с историческим прототипом героя романов Александра Дюма.