Историки нашли «затерянный дом» Шекспира в Лондоне спустя несколько столетий

Британские историки смогли определить точное расположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне, который считался утраченным несколько столетий. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского колледжа Лондона (KCL).

Исследование проводилось на основе трёх архивных документов, обнаруженных в Национальном архиве Великобритании и Лондонском архиве. Материалы позволили установить местоположение и примерную планировку здания, приобретённого драматургом в 1613 году в районе Блэкфрайарс. Профессор Королевского колледжа Лондона Люси Мунро рассказала, что находка стала неожиданной во время работы над другой темой. По её словам, обнаруженный план дома дополнил представления о жизни Шекспира в столице.

Историки отмечают, что точное расположение здания оставалось неизвестным почти 200 лет. Это объясняется отсутствием подробных записей и тем, что дом был уничтожен во время Великого пожара Лондона 1666 года. Дополнительные сведения были получены из плана района, составленного в 1668 году, а также двух юридических документов о продаже недвижимости внучкой Шекспира в 1665 году.

Анализ показал, что площадь дома составляла около 50–60 квадратных метров. Его местоположение совпало с участком на улице Сент-Эндрюс-Хилл, где сейчас установлена памятная табличка. По оценке исследователей, размеры и расположение здания рядом с театральной зоной ставят под сомнение представление о том, что Шекспир почти не бывал в Лондоне после завершения карьеры в 1613 году.

