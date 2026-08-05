Как The Beatles 60 лет назад заперлись в студии и навсегда изменили правила написания музыки

5 августа 2026 года альбому Revolver исполняется 60 лет. Весной 1966 года The Beatles вошли в студию кумирами восторженных подростков, а вышли музыкантами, изменившими представление о поп-музыке. Life.ru рассказывает, как появились Yellow Submarine и Eleanor Rigby, что спрятано на обложке пластинки и почему новые песни оказалось невозможно исполнить на сцене.

Как 6 апреля 1966 года The Beatles начали записывать музыку будущего?

Как The Beatles записывали альбом Revolver на Эбби-роуд в 1966 году? Фото © Getty Images / Keystone Features

К началу 1966 года The Beatles стали самой знаменитой группой мира. Поклонники осаждали отели, на концертах стоял оглушительный крик, а от музыкантов ждали новых песен о любви. Однако выпущенный 3 декабря 1965 года альбом Rubber Soul показал самим «битлам», что прежний образ обаятельных парней с гитарами уже не тот. 6 апреля 1966 года группа пришла в студию EMI на Эбби-роуд и начала работу над Revolver. Запись продлилась до 21 июня 1966 года. Вместе с музыкантами экспериментировали продюсер Джордж Мартин и 20-летний звукоинженер Джефф Эмерик, который без страха нарушал студийные инструкции.

Первой 6 апреля 1966 года начали записывать Tomorrow Never Knows, хотя на пластинке она оказалась последней. Джон Леннон хотел звучать так, словно с вершины горы вещают тысячи тибетских монахов. Его голос пропустили через вращающийся динамик Leslie, а к записи добавили индийскую тамбуру, тяжёлый барабанный ритм и плёночные петли. Сотрудники EMI запускали их на магнитофонах в разных помещениях и вручную удерживали натянутую плёнку. В 1966 году то, что сегодня можно сделать на компьютере за несколько минут, требовало ножниц, скотча и целой команды.

28 апреля 1966 года родилась Eleanor Rigby

Как Джордж Мартин записывал струнную аранжировку для Eleanor Rigby? Фото © Getty Images / Universal Archive/Universal Images Group

Работу над Eleanor Rigby начали 28 апреля 1966 года. В песне не был только голос Пола Маккартни и струнный октет из четырёх скрипок, двух альтов и двух виолончелей. 29 апреля 1966 года Маккартни записал вокал, а Леннон и Харрисон добавили свои партии. Песня рассказывала о женщине, подбирающей рис у церкви после чужой свадьбы, и священнике, чьи проповеди никто не слышит. Для аранжировки Джордж Мартин вдохновлялся резкой музыкой Бернарда Херрманна из фильма Альфреда Хичкока «Психо», вышедшего в 1960 году.

Имя героини Маккартни составил из имени актрисы Элинор Брон и фамилии, замеченной на вывеске магазина. Однако позднее возле ливерпульской церкви Святого Петра обнаружили могилу настоящей Элеонор Ригби, умершей 10 октября 1939 года. Именно рядом с этой церковью 6 июля 1957 года впервые встретились Леннон и Маккартни. Пол допускал, что имя могло незаметно сохраниться в его памяти.

26 мая 1966 года The Beatles погрузились в Yellow Submarine

Как появилась песня Yellow Submarine и почему её исполнил Ринго Старр? Фото © Getty Images / Werner OTTO/ullstein bild

26 мая 1966 года группа приступила к записи Yellow Submarine — песни, созданной специально для Ринго Старра. 1 июня 1966 года студия превратилась в шумный корабль: музыканты и их друзья звонили в колокольчики, свистели, плескались в ванне, гремели цепями и создавали звуки воображаемой субмарины. Однако опубликованные в 2022 году рабочие записи раскрыли неожиданную тайну хита. Первоначальный вариант Леннона был медленной и печальной песней о городе, где он родился и где окружающим нет друг до друга дела. Маккартни добавил жизнерадостный припев — и мрачный набросок превратился в коллективное путешествие на жёлтой подводной лодке. 17 июля 1968 года песня дала название полнометражному мультфильму и стала одним из главных символов The Beatles.

Как эксперименты 1965–1966 годов проникли в песни группы

О чём на самом деле Пол Маккартни написал песню Got to Get You into My Life? Фото © ТАСС / Imago/TASS

В 1965 году Леннон и Харрисон познакомились с наркотиками (вредят вашему здоровью), а к весне 1966 года психоделическая культура уже заметно влияла на их музыку. Tomorrow Never Knows появилась под впечатлением от книги Тимоти Лири, Ральфа Метцнера и Ричарда Альперта «Психоделический опыт», изданной в 1964 году. Леннон превратил идеи об изменённом сознании в песню о растворении собственного «я». В 1997 году Маккартни признался, что жизнерадостная Got to Get You into My Life была написана не о девушке, а о веществах. В Doctor Robert, записанной в апреле 1966 года, появился образ врача, снабжавшего богатых клиентов стимулирующими препаратами.

Но Revolver родился не только из наркотических экспериментов. В 1966 году музыкантов одновременно увлекали индийская философия, классическая музыка, электронные эффекты, авангардное искусство и новые литературные приёмы. Любопытство оказалось сильнее желания снова повторить проверенную формулу.

Какие тайны в 1966 году Клаус Форман спрятал на обложке Revolver

Кто создал обложку альбома Revolver и какие тайны спрятал Клаус Форман? Фото © ТАСС / Axel Heimken

Обложку создал немецкий художник Клаус Форман, познакомившийся с The Beatles в Гамбурге ещё в 1960 году. В 1966 году он нарисовал переплетённые портреты музыкантов и заполнил пространство детскими снимками, гримасами, глазами, руками и крошечными лицами. Среди волос Джорджа Харрисона Форман спрятал собственный портрет и имя. Чёрно-белый коллаж резко отличался от модных в 1966 году кислотных обложек и напоминал сознание, переполненное воспоминаниями. 2 марта 1967 года эта работа принесла художнику премию «Грэмми».

Почему после 5 августа 1966 года новые песни нельзя было сыграть на концерте?

Почему The Beatles не исполняли песни из альбома Revolver на концертах? Фото © ТАСС / IP KB, GP. KEY R3, D. XKO

Revolver вышел в Великобритании 5 августа 1966 года одновременно с синглом Yellow Submarine / Eleanor Rigby. Но ни одна композиция с альбома не попала в концертную программу The Beatles. Но почему? Для Eleanor Rigby требовались струнные, для For No One валторна, для Got to Get You into My Life духовая секция, а для Love You To — индийские инструменты. Tomorrow Never Knows держалась на плёночных петлях и студийных эффектах, которые четверо музыкантов не могли воспроизвести на сцене. А всё потому, что весной 1966 года четверо музыкантов закрылись в студии, вооружились магнитофонами и ножницами, чтобы записать песни, которые на тот момент было невозможно сыграть вживую.

12 августа 1966 года The Beatles отправились в последнее турне, а 29 августа 1966 года сыграли заключительный коммерческий концерт в сан-францисском парке «Кэндлстик». Группа устала от гастролей, угроз, скандалов и публики, чей крик давно заглушал музыку. 1 июня 1967 года The Beatles выпустили ещё более сложный Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, но дорогу к нему проложил именно Revolver. Немногим позже, в сентябре 1969 года, Джон Леннон объявил о своем уходе коллегам, а 10 апреля 1970 года Пол Маккартни официально сообщил прессе о прекращении работы коллектива.

А вы слушаете The Beatls? Так или иначе, даже им однажды пришлось уступить вершину чарта артисту, который начал менять музыку задолго до них: в 1964 году песня Hello, Dolly! Луи Армстронга сместила группу с первого места Billboard Hot 100. К 125-летию короля джаза Life.ru рассказал, как мальчик из нищего квартала стал мировой легендой и почему всю жизнь праздновал день рождения не в тот день.