Тони Беннетту — 100: Последний эстрадный джентльмен, которого слушали от Фрэнка Синатры до Леди Гаги

Он прошёл войну, стал любимым певцом Фрэнка Синатры и сумел покорить поколение MTV, когда ему было далеко за 60. Сегодня, 3 августа, Тони Беннетту исполнилось бы 100 лет. Life.ru рассказывает, как артист пережил несколько музыкальных эпох и спелся с Леди Гагой.

Настоящее имя Тони Беннетта и тяжёлое детство будущей звезды

Как прошло детство Тони Беннетта и почему будущему певцу пришлось рано начать работать? Фото © nymag.com

Тони Беннетт родился 3 августа 1926 года в нью-йоркском Куинсе и при рождении получил имя Энтони Доминик Бенедетто. Его отец Джон перебрался в США из итальянской Калабрии, работал бакалейщиком и обладал прекрасным голосом, а мать Анна зарабатывала на жизнь шитьём. Семья жила небогато, а после смерти отца, когда Тони было всего десять лет, оказалась практически на грани нищеты.

Чтобы помочь матери, мальчик рано начал работать: разносил газеты, прислуживал в ресторанах, пел на семейных праздниках и мероприятиях. При этом будущего артиста одинаково сильно тянуло и к музыке, и к живописи. Он поступил в нью-йоркскую Школу промышленного искусства, где занимался рисованием, но окончить её не смог, бросил в 16 лет, потому что семье требовались деньги.

Одним из самых тяжёлых воспоминаний детства стали руки матери, исколотые иглами. Позднее Беннетт говорил, что именно её труд научил его никогда не соглашаться на халтуру. Если Анна видела плохо сшитое платье, она распарывала его и начинала работу заново. Такого же принципа её сын придерживался на сцене: песню нельзя было отдавать публике, пока она не доведена до совершенства.

Как Тони Беннетт прошёл войну?

Где воевал Тони Беннетт и как Вторая мировая война изменила его взгляды? Фото © military.com

В 1944 году 18-летнего Энтони Бенедетто призвали в американскую армию. После подготовки он попал в пехоту и в последние месяцы Второй мировой оказался на передовой во Франции и Германии. Позже певец называл войну «местом в первом ряду в аду». Он участвовал в опасных боях и вместе с подразделением вошёл в один из лагерей системы Дахау, где содержались узники. Увиденное навсегда изменило его отношение к насилию. Беннетт вернулся домой убеждённым пацифистом и впоследствии поддерживал движение за гражданские права.

Даже в армии он успел столкнуться с расовой сегрегацией. За то, что Беннетт пригласил на ужин темнокожего сослуживца, его понизили в должности и отправили выполнять тяжёлую работу. Спустя два десятилетия артист принял участие в марше за права чернокожих от Сельмы до Монтгомери. После войны Бенедетто учился вокалу и выступал в клубах. Его заметила певица Перл Бэйли, а затем — знаменитый комик Боб Хоуп. Именно Хоуп посоветовал молодому исполнителю сократить итальянское имя и выходить на сцену как Тони Беннетт. Под этим псевдонимом его вскоре узнала вся Америка.

Как Тони Беннетт стал голосом Америки?

Какие песни сделали Тони Беннетта голосом Америки и любимым певцом Фрэнка Синатры? Фото © Wikipedia / Coach House

В начале 1950-х годов Беннетт подписал контракт с Columbia Records и почти сразу выпустил свой первый большой хит Because of You. За ним последовали Blue Velvet и Rags to Riches. Публика полюбила артиста за сильный голос, безупречные костюмы и сдержанную манеру исполнения. Он выглядел человеком из мира, где мужчина обязан держать слово, уметь завязать галстук и не повышать голос, чтобы его услышали.

Главной песней в карьере Беннетта стала I Left My Heart in San Francisco, записанная в начале 1960-х. Композиция принесла ему первые две премии «Грэмми» и со временем превратилась в неофициальный гимн Сан-Франциско. Сам Тони признавался, что исполнял её тысячи раз, но старался каждый раз находить в ней новое чувство.

Важнейшим поклонником Беннетта был Фрэнк Синатра. Он публично называл коллегу лучшим певцом и говорил, что тот способен тронуть слушателя сильнее любого другого исполнителя. Для Беннетта такая оценка стала не только огромным комплиментом, но и поддержкой в период, когда музыкальная индустрия начала стремительно меняться.

Как певец времён Синатры покорил поколение MTV?

Как Тони Беннетт покорил молодую аудиторию и получил «Грэмми» за концерт MTV Unplugged? Фото © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Тони Беннетт появился в программах Дэвида Леттермана и Конана О’Брайена, участвовал в «Симпсонах» и выступал перед молодой публикой. В 1994 году он записал концерт MTV Unplugged. На сцене не было модных спецэффектов, лишь певец, музыканты и песни, написанные задолго до рождения большинства зрителей. Однако именно это и сработало. Альбом MTV Unplugged получил «Грэмми», в том числе в главной номинации «Альбом года», а Беннетт превратился в редчайшего артиста, который вернулся на вершину, не пытаясь казаться моложе. В следующие годы Беннетт записывался с Эми Уайнхаус, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Селин Дион и другими артистами. Его карьера в итоге растянулась более чем на семь десятилетий.

Тони Беннетт и Леди Гага: дружба, в которую сначала никто не верил

Тони Беннет и Леди Гага: правда ли, что они были друзьями? Фото © ТАСС / Zuma / Alpha Press

С Леди Гагой Беннетт познакомился в 2011 году. За вызывающими нарядами и репутацией поп-провокаторши он разглядел исполнительницу, способную петь джазовые стандарты старой школы. Их первая совместная композиция The Lady Is a Tramp настолько понравилась слушателям, что вскоре артисты решили записать целый альбом. Пластинка Cheek to Cheek вышла в 2014 году и возглавила американский чарт Billboard 200. Беннетту тогда было 88 лет — он стал самым пожилым артистом, чей альбом поднялся на первую строчку рейтинга. Между певцами с разницей в возрасте почти 60 лет возникла настоящая дружба. Гага называла Беннетта своим наставником, а он помог публике увидеть в эксцентричной звезде не только автора поп-хитов, но и сильную джазовую вокалистку.

В 2021 году они выпустили вторую совместную пластинку Love for Sale, посвящённую песням Коула Портера. На тот момент Беннетту было уже 95 лет. Альбом вошёл в первую десятку Billboard 200, а певец установил рекорд по продолжительности промежутка между попаданиями в топ-10: от I Left My Heart in San Francisco прошло почти 60 лет. Всего Беннетт получил 19 конкурсных премий «Грэмми», а также отдельную награду Академии звукозаписи за достижения всей жизни. Последнюю статуэтку ему принёс именно альбом с Леди Гагой. На официальном сайте «Грэмми» указано, что музыкант был номинирован 41 раз.

В 2021 году семья артиста сообщила, что у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Недуг постепенно лишал Беннетта возможности ориентироваться в происходящем и поддерживать разговор, однако музыка оставалась с ним. Последние концерты певца состоялись 3 и 5 августа 2021 года в нью-йоркском Radio City Music Hall. Рядом с ним вновь была Леди Гага. Во время выступления Беннетт неожиданно произнёс её имя, хотя из-за болезни не всегда узнавал партнёршу вне сцены. Для Гаги этот момент стал особенно эмоциональным. 21 июля 2023 года Тони Беннетт умер в Нью-Йорке, не дожив всего двух недель до 97-летия.

Он пережил войну, забвение и тяжёлую болезнь, но до последнего выхода на сцену сохранил главное — голос, достоинство и любовь публики. Именно поэтому его песни продолжают объединять поколения даже спустя годы после смерти. А ещё об одной звезде, которая отказывается сдаваться возрасту, читайте в материале Life.ru о том, через что пришлось пройти Арнольду Шварценеггеру и как главный Терминатор Голливуда живёт в 79 лет.