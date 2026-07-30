Железному Арни — 79: Как дела у Терминатора со здоровьем, почему он развёлся и когда вернётся в кино Оглавление Каким Арнольд Шварценеггер был до бодибилдинга? Как культурист превратился в Терминатора? Как Шварценеггер стал губернатором Калифорнии? Жена и дети Арнольда Шварценеггера Почему Шварценеггер развёлся с Марией Шрайвер Сколько операций на сердце перенёс Арнольд Шварценеггер? Что делает Арнольд Шварценеггер в 2026 году? 30 июля Арнольду Шварценеггеру исполняется 79 лет. Сегодня трудно поверить, что будущий Терминатор рос в бедной австрийской семье и когда-то выглядел обычным худощавым подростком. Life.ru рассказывает, как он построил карьеру, семью и едва не потерял всё. 30 июля, 13:00 Арнольду Шварценеггеру — 79 лет: как культурист стал Терминатором и губернатором Калифорнии? Обложка © Gettyimages / Ivan Apfel, Michael Ochs Archives © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Арнольд Шварценеггер прошёл невероятный путь от бедного австрийского юноши, мечтавшего о бодибилдинге, до семикратного Мистера Олимпия, звезду Голливуда, легендарного Терминатора и губернатора Калифорнии. 30 июля актёру исполняется 79 лет! Life.ru рассказывает, как Шварценеггер добился мировой славы, какие испытания пережил и чем занимается сегодня.

Каким Арнольд Шварценеггер был до бодибилдинга?

Как выглядел Арнольд Шварценеггер в молодости и до спортивной карьеры? Фото © Gettyimages / Graphic House

Арнольд Алоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в деревне Таль недалеко от австрийского Граца. Его отец работал начальником местной полиции, а мать, Аурелия, занималась домом. Семья жила скромно в послевоенной Австрии, где многие привычные бытовые удобства считались роскошью. В доме царила строгая дисциплина, а отец требовал от сыновей — Мейнхарда и Арнольда — постоянно заниматься спортом.

На детских и ранних подростковых фотографиях будущий Терминатор выглядит стройным, но совсем не похожим на знаменитого культуриста. Обычная спортивная фигура, худые руки и ещё довольно узкие плечи. Сначала Арнольд играл в футбол, но примерно в 14–15 лет впервые оказался в тренажёрном зале и решил, что хочет стать бодибилдером. Его кумиром был британский атлет и актёр Рег Парк, сыгравший Геракла.

Он тренировался по несколько часов подряд в день, изучал журналы о бодибилдинге и постепенно превратил обычную подростковую фигуру в ту, которую позднее будут копировать миллионы мужчин. В 1967 году 20-летний Шварценеггер стал самым молодым победителем конкурса «Мистер Вселенная», а в 1968-м перебрался в США. В общей сложности он завоевал пять титулов «Мистер Вселенная» и семь раз становился Мистером Олимпия.

Как культурист превратился в Терминатора?

В каком году Шварценеггер впервые сыграл Терминатора? Фото © «Терминатор», режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Гейл Энн Хёрд, Уильям Уишер-мл.

Поначалу Голливуд вовсе не принимал Арнольда. Продюсерам не нравились его длинная фамилия, массивное тело и сильный австрийский акцент. В первом фильме «Геркулес в Нью-Йорке», вышедшем в 1970 году, актёр даже появился под псевдонимом Арнольд Стронг, а его реплики в первоначальной версии переозвучили.

Ситуация изменилась после документального фильма «Качая железо» 1977 года, который сделал Шварценеггера лицом бодибилдинга. В 1982-м вышел «Конан-варвар», а в 1984 году Джеймс Кэмерон доверил ему роль киборга-убийцы в «Терминаторе». Минимум реплик, холодный взгляд и внушительная фигура превратили бывшего культуриста в одного из главных героев боевиков. Затем были «Коммандо», «Хищник», «Бегущий человек», «Вспомнить всё» и «Терминатор-2». При этом Шварценеггер доказал, что способен не только уничтожать врагов на экране: комедии «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор» показали его с неожиданно забавной стороны.

Как Шварценеггер стал губернатором Калифорнии?

Сколько лет Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии? Фото © ТАСС / Steve Yeater / АР

В 2003 году актёр неожиданно объявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Его воспринимали как очередную знаменитость, решившую поиграть в политику, однако Шварценеггер победил на досрочных выборах и стал 38-м губернатором штата.

В 2006 году его переизбрали на второй срок! На посту губернатора он занимался экологическими реформами, развитием солнечной энергетики, инфраструктурой и школьным питанием. В январе 2011 года Шварценеггер покинул должность, отработав максимально разрешённые два срока.

Жена и дети Арнольда Шварценеггера

Сколько детей у Арнольда Шварценеггера и чем они занимаются? Фото © ТАСС / imago stock&people

В 1986 году Шварценеггер женился на журналистке Марии Шрайвер — племяннице президента США Джона Кеннеди. Со стороны их союз казался образцовым: голливудская звезда, представительница известной политической династии и четверо детей.

Первой в 1989 году родилась Кэтрин. Она стала писательницей, вышла замуж за актёра Криса Пратта и подарила Арнольду трёх внуков. В 1991-м появилась Кристина, впоследствии занявшаяся продюсированием документальных проектов. В 1993 году родился Патрик Шварценеггер, который пошёл по стопам отца и строит актёрскую карьеру. Младший сын Кристофер появился на свет 27 сентября 1997 года и предпочёл держаться подальше от публичности.

Однако спустя годы выяснилось, что у Шварценеггера есть ещё один сын. 2 октября 1997 года, всего через пять дней после рождения Кристофера, домработница семьи Милдред Баэна родила Джозефа. Его отцом оказался Арнольд. Сам актёр рассказывал, что не сразу понял это, но по мере взросления мальчик становился всё больше на него похож.

Почему Шварценеггер развёлся с Марией Шрайвер

Кто такой Джозеф Баэна — внебрачный сын Арнольда Шварценеггера. Фото © ТАСС / Richard Shotwell

Правда о внебрачном сыне окончательно раскрылась в 2011 году во время семейной консультации. Мария прямо спросила мужа, является ли он отцом Джозефа, и Шварценеггер признался. В мае того же года супруги объявили о расставании после 25 лет совместной жизни, а в июле Шрайвер подала на развод.

Бракоразводный процесс растянулся на десять лет и завершился только в декабре 2021 года. Несмотря на пережитое, бывшие супруги сохранили нормальные отношения ради детей и теперь вместе участвуют в семейных праздниках и общаются с внуками. Сам Шварценеггер признавал, что разрушение семьи стало провалом, с последствиями которого ему придётся жить всегда. Сейчас актёр уже более десяти лет встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган.

Сколько операций на сердце перенёс Арнольд Шварценеггер?

Какое заболевание сердца обнаружили у Арнольда Шварценеггера? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / schwarzenegger

Проблемы с сердцем актёра не были следствием бодибилдинга. Шварценеггер родился с двустворчатым аортальным клапаном, то есть с врождённой особенностью, при которой клапан сердца имеет две створки вместо трёх. Похожие проблемы были у его матери и бабушки. В 1997 году ему впервые заменили сердечные клапаны. В 2018-м Шварценеггеру потребовалась новая операция на лёгочном клапане. Планировалось относительно щадящее вмешательство, но возникло осложнение, поэтому врачам пришлось срочно проводить открытую операцию на сердце. В 2020 году актёру установили новый аортальный клапан.

В марте 2024 года Шварценеггер перенёс ещё одно вмешательство, ему установили кардиостимулятор. Из-за рубцовой ткани после предыдущих операций сердечный ритм стал нерегулярным. Актёр тогда пошутил, что теперь стал «ещё немного больше машиной», и вскоре вернулся к работе и тренировкам.

Что делает Арнольд Шварценеггер в 2026 году?

Где сейчас Арнольд Шварценеггер и чем он занимается в 2026 году? Фото © ТАСС / MASSIMO PERCOSSI / ЕРА

В 79 лет Шварценеггер почти ежедневно занимается спортом, хотя больше не гонится за прежними весами. Теперь он выбирает тренажёры и упражнения, которые помогают сохранять подвижность и меньше нагружают суставы. Актёр также выпускает собственную фитнес-рассылку и остаётся главным лицом международного фестиваля Arnold Sports Festival.

В 2025 году вышел второй сезон шпионского сериала «Фубар» с Шварценеггером в главной роли. На 2 декабря 2026 года запланирована премьера рождественской комедии «Человек с мешком», где бывший Терминатор сыграет Санта-Клауса. А в 2027 году актёр намерен начать съёмки фильма «Король Конан» — продолжения истории героя, впервые принёсшего ему большой успех в Голливуде.

Вот такая история о простом культуристе, который сумел стать настоящей легендой Голливуда. Даже в 79 лет Арнольд продолжает строить планы и возвращаться на экран. Кстати, вырваться из плена одной культовой роли удалось далеко не всем! Ранее Life.ru собрал семь фильмов с Даниэлом Рэдклиффом, после которых вы перестаните видеть в нём только Гарри Поттера.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова