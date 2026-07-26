Не только Google и Chanel No. 5: «Родителями» этих известных брендов были русские эмигранты, а вы и не знали

Может показаться, что великие мировые бренды рождаются только в Кремниевой долине или парижских ателье, но у многих культовых компаний корни на самом деле уходят в Россию. Life.ru собрал шесть мировых брендов, за которыми стоят выходцы из Российской империи, СССР и современной России. Спорим, вы даже не догадывались о землячестве с этими гениями?

Google придумал математик из Москвы

Сергей Брин: как математик из Москвы придумал Google. Фото © Gettyimages / Justin Sullivan

Сергей Брин родился в Москве в 1973 году в семье математиков, которые эмигрировали в США, когда мальчику было всего шесть лет. Получив степень бакалавра в Мэриленде, он поступил в докторантуру Стэнфорда, где познакомился с Ларри Пейджем. Позже вместе они разработали алгоритм, ставший основой поисковика. Сегодня этот поисковик мы знаем как Google. Он обрабатывает миллиарды запросов в день на десятках языков.

Культовую косметику Lime Crime придумала девушка из Ижевска

Ксения Воротова, больше известная как Doe Deere, переехала с мамой из Ижевска в Нью-Йорк и работала визажистом-фрилансером. Ей постоянно не хватало ярких оттенков теней и помад, и она решила создать свою линейку вместо поиска у чужих марок. В 2008 году появился бренд Lime Crime с провокационными неоновыми цветами, каких почти не было на рынке. Сегодня продукция бренда есть в коллекциях визажистов по всему миру.

Chanel No. 5 придумал сын московского парфюмера

История Chanel No. 5: как аромат придумал москвич Эрнест Бо. Фото © Wikipedia

Автором знаменитого аромата Chanel No. 5 стал Эрнест Бо, родившийся в Москве в 1881 году в семье французского парфюмера, работавшего на крупную косметическую компанию империи. После революции он эмигрировал во Францию, а знакомство с князем Дмитрием Павловичем свело его с Коко Шанель. Она хотела выпустить именной аромат, который «пахнет как женщина, а не как роза» — то есть отойти от традиционных цветочных моно-нот. Бо представил ей на выбор десять пронумерованных образцов, и Коко выбрала флакон номер пять: «Число пять приносит мне удачу», — объяснила Шанель. Уже в 1921 году первая сотня флаконов разошлась среди самых модных людей эпохи. И вот уже больше 100 лет этот парфюм всё ещё является актуальным и желанным для многих женщин. А сам аромат стал настоящей классикой в парфюмерии.

Max Factor основал гримёр при дворе Николая II

Максимилиан Факторович родился 15 сентября 1872 года в Здуньской-Воли, Царстве Польском в семье рабочего. Мальчик с детства пробовал разные профессии: продавал сладости в театре, помогал аптекарю, был подмастерьем изготовителя париков. В четырнадцать лет он перебрался в Москву, устроился в Большой театр, а позже стал придворным специалистом по косметике. А в 1904 году эмигрировал в США, основал компанию Max Factor, изобрёл тональный крем для киноактёров и в 1928 году получил «Оскар» за вклад в кинематограф.

Рычащего льва MGM придумал выходец из Минска

Кто создал студию MGM: история Луиса Барта Майера из Минска. Фото © ТАСС / Rights Managed

Луис Барт Майер, настоящее имя которого Лазарь Меир, родился в Минске 12 июля 1884 года и в детстве эмигрировал с семьёй в США. В двенадцать лет он бросил школу и собирал с отцом металлолом, чтобы прокормить семью, а свободное время проводил в театре на водевилях. Позже судьба свела его с владельцем сети кинотеатров Маркусом Ловом, который доверил Майеру управление новой студией. Под его руководством MGM стала самой престижной киностудией Голливуда.

Timberland придумал сын одесских сапожников

Натан Шварц родился в 1902 году в бедной семье сапожников, эмигрировавшей из Одессы в США перед Первой мировой, и с детства учился обувному делу. К 1952 году он накопил денег, чтобы выкупить половину акций небольшой фабрики и превратить её в бренд Timberland, поставив цель создать прочную и непромокаемую обувь. Ему это удалось настолько хорошо, что его шутливый слоган до сих пор цитируют поклонники: «Относитесь к нашим ботинкам как можно хуже».

Истории этих шести брендов объединяет одно: ни один из этих людей не начинал с состояния или связей, а добивался успеха, оказавшись в чужой стране почти с нуля. Кто-то бежал от бедности, кто-то от революции, а кто-то просто искал возможности, которых не было дома. Кстати, о том, что за громкими именами часто стоят люди, чей вклад остаётся в тени, Life.ru уже рассказывал — на этот раз о женщинах, без которых мир мог бы никогда не увидеть некоторые великие романы.