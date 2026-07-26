Варенье из вишни: 10 рецептов Оглавление Классическая пятиминутка без косточек Пятиминутка с косточками Густое «королевское» варенье С желатином или агар-агаром Ассорти с чёрной смородиной Ассорти с черешней Ассорти со сливой С грецкими орехами С шоколадом и коньяком Сырое варенье из вишни без варки Почему варенье из вишни не густеет и как это исправить Ответы на частые вопросы Почему варенье из вишни получается жидким и как это исправить? Сколько можно хранить варенье из вишни с косточками? Как быстро вынуть косточки из вишни? Можно ли варить варенье из замороженной вишни? 10 рецептов варенья из вишни: пятиминутка с косточками и без, густое королевское варенье, с орехами, шоколадом и другими ягодами. 25 июля, 22:35 Лучшие рецепты вишнёвого варенья: пятиминутка, с косточками, с шоколадом, густое. Shutterstock / FOTODOM / Sokor Space

Вишня — одна из самых любимых ягод для варенья, но, в отличие от смородины или крыжовника, у неё мало собственного пектина, поэтому классическая пятиминутка получается более жидкой. И это совершенно нормально! Мы собрали для вас 10 рецептов — от простой пятиминутки до густого «королевского» варианта и необычных сочетаний с шоколадом, орехами и другими ягодами. Выбирайте свой идеальный рецепт на зиму!

Классическая пятиминутка без косточек

Просто и без лишних хлопот. Идеальный вариант для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Перебираем вишню, удаляем все подпорченные плоды и тщательно промываем. Извлекаем косточки любым удобным способом — специальным приспособлением, булавкой или просто руками.

Варенье из вишни без косточек. Фото © Freepik

Засыпаем подготовленные ягоды сахаром в широкой кастрюле или тазу и оставляем на 2–3 часа, чтобы вишня пустила сок.

Ставим ёмкость на средний огонь, доводим до кипения, постоянно помешивая и снимая пену. Варим ровно 5 минут после закипания. Снимаем с огня, оставляем настаиваться на 5–6 часов.

Повторяем варку ещё два раза — каждый раз по 5 минут после закипания с промежуточным охлаждением.

В последний подход тщательно снимаем пену, разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

Если хотите получить более густое варенье, увеличьте количество сахара до 1,2 кг на 1 кг вишни — тогда оно будет слаще и немного гуще.

Пятиминутка с косточками

Такой вариант получается более ароматным, ведь косточки отдают варенью свой особенный, миндальный оттенок.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (с косточками) — 1,5 кг;

сахар — 1 кг.

Перебираем вишню, удаляем плодоножки и порченые ягоды, промываем в проточной воде и даём стечь.

Засыпаем вишню сахаром слоями в эмалированной посуде. Оставляем на 2–3 часа для выделения сока.

Варенье из вишни с косточками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FlickOanhx95

Ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 5 минут после закипания.

Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

Варенье с косточками не рекомендуется хранить дольше одного года и давать маленьким детям. Сами косточки, конечно, не разгрызаем — и всё будет в порядке.

Густое «королевское» варенье

Для тех, кто хочет не жидкое, а действительно густое варенье из вишни — почти как цукаты в насыщенном сиропе. Долгая варка превращает ягоды в маленькие мармеладные конфетки.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 2 кг;

сахар — 1,4 кг (если вишня кислая — до 1,7 кг).

Вишню моем, удаляем косточки.

Засыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок.

Густое варенье из вишни. Фото © Freepik

Ставим на небольшой огонь и варим, постоянно помешивая деревянной ложкой.

Варим до загустения — обычно это занимает 40–60 минут. Сироп должен стать тягучим, а ягоды — полупрозрачными.

Разливаем горячее варенье по банкам и закатываем.

С желатином или агар-агаром

Почему варенье из вишни получается жидким? Всё дело в недостатке природного пектина. Если вы любите густую консистенцию, но не хотите долго уваривать ягоды, добавьте загуститель — желатин или агар-агар.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 1 кг;

сахар — 500 г;

желатин (или агар-агар) — 1 пакетик (около 10 г).

Вишню моем, удаляем косточки. Засыпаем сахаром, оставляем на 2–3 часа для выделения сока.

Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5–7 минут.

Вишнёвое варенье с желатином. Фото © Freepik

Желатин замачиваем в холодной воде согласно инструкции на упаковке. Добавляем разбухший желатин в горячее варенье, тщательно перемешиваем до полного растворения.

Немедленно разливаем по банкам и закатываем.

На 1 кг ягод обычно требуется от 15 до 25 г пектина — всё зависит от того, насколько густое варенье вы хотите получить.

Ассорти с чёрной смородиной

Варенье из вишни и смородины — идеальный способ получить густую консистенцию без загустителей: смородина добавляет естественную густоту за счёт своего высокого содержания пектина.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 500 г;

чёрная смородина — 500 г;

сахар — 1 кг.

Вишню моем, удаляем косточки. Смородину отделяем от кисточек и промываем.

Смешиваем ягоды в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов для выделения сока.

Ставим на огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 10–15 минут до загустения.

Разливаем по банкам и закатываем.

Варенье из вишни и чёрной смородины. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Если вам понравилось это сочетание, обязательно посмотрите нашу статью о варенье из чёрной смородины — там вы найдёте ещё больше идей.

Ассорти с черешней

Смешение двух похожих, но разных по вкусу ягод даёт удивительный результат. Сладкая черешня и кисловатая вишня идеально дополняют друг друга.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 500 г;

черешня (без косточек) — 500 г;

сахар — 1 кг.

Обе ягоды перебираем, моем, удаляем косточки. Смешиваем вишню и черешню в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на 2–3 часа для выделения сока.

Варенье ассорти из вишни и черешни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jurga Jot

Ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену. Варим 10–15 минут.

Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

Ассорти со сливой

Слива добавляет плотность и делает варенье более насыщенным.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 500 г;

слива — 500 г;

сахар — 1,5 кг.

Вишню моем, удаляем косточки. Сливу моем, разрезаем пополам и удаляем косточки (крупные сливы режем на четвертинки).

Смешиваем подготовленные фрукты в кастрюле, засыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов до появления сока.

Варенье ассорти из вишни и сливы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Doris Assenheimer

Ставим на огонь, доводим до кипения. Варим 15–20 минут до загустения.

Разливаем по банкам и закатываем.

С грецкими орехами

Орехи добавляют текстуру и необычный, благородный вкус. Варенье из вишни с грецкими орехами — это десерт, который не стыдно подать даже к праздничному столу.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 500 г;

сахар — 500 г;

грецкие орехи (очищенные) — 100 г.

Вишню моем, аккуратно удаляем косточки. Засыпаем вишню сахаром, оставляем на несколько часов до появления сока.

Грецкие орехи рубим ножом на крупные кусочки.

Варенье из вишни и грецкого ореха. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Ставим вишню на огонь, доводим до кипения, добавляем орехи.

Варим ещё 10–15 минут, снимая пену.

Разливаем по банкам и закатываем.

С шоколадом и коньяком

Праздничный «французский» вариант для особого случая. Варенье из вишни с шоколадом — это изысканный десерт, которому коньяк добавляет глубину и благородство.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 500 г;

сахар — 200 г;

горький шоколад (70–75% какао) — 100 г;

коньяк — 50 мл;

вода — 50 мл;

лимонный сок — 1 столовая ложка, около 12–15 г.

Варенье из вишни с шоколадом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вишню моем, удаляем косточки. В кастрюлю с вишней добавляем воду, лимонный сок и сахар, ставим на огонь. Доводим до кипения, варим около 20 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Шоколад ломаем на кусочки, добавляем в варенье вместе с коньяком. Тщательно перемешиваем до полного растворения шоколада и доводим до кипения.

Немедленно разливаем по банкам.

Сырое варенье из вишни без варки

Максимум витаминов — и никакой термической обработки. Варенье из вишни без варки хранится в холодильнике и сохраняет все полезные свойства свежих ягод.

Ингредиенты (на 1 л готового варенья):

вишня (без косточек) — 1 кг;

сахар — 1,5 кг.

Вишню перебираем, моем, удаляем косточки и даём хорошо обсохнуть.

Пересыпаем ягоды сахаром в большой миске. Тщательно перемешиваем и оставляем на сутки, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками и храним в холодильнике.

Сырое варенье из вишни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bocharnikova Ianina

Почему варенье из вишни не густеет и как это исправить

Вы сварили варенье, а оно получилось жидким? Не спешите расстраиваться! Это особенность вишни, а не ваша ошибка.

В вишне мало собственного пектина — природного загустителя, который содержится в ягодах. Именно поэтому варенье из вишни часто остаётся жидким, в отличие от смородинового или крыжовенного.

Чтобы варенье получилось гуще, добавьте загуститель: пектин, желатин, агар-агар или готовые смеси вроде «Желфикса». На 1 кг ягод достаточно 15–25 г пектина. Ещё один вариант — увеличить количество сахара: чем больше сахара, тем гуще будет сироп. Попробуйте соотношение 1:1,2 или даже 1:1,5. Можно просто варить подольше, чтобы испарилась лишняя жидкость. А если хочется больше вкуса — добавьте ягоды с высоким содержанием пектина, чёрную смородину или крыжовник.

Ответы на частые вопросы

Почему варенье из вишни получается жидким и как это исправить?

Как мы уже сказали, причина — недостаток пектина. Исправить ситуацию можно добавлением загустителей, увеличением количества сахара, более долгой варкой или комбинацией вишни с другими ягодами, богатыми пектином.

Сколько можно хранить варенье из вишни с косточками?

Варенье с косточками не рекомендуется хранить дольше одного года. В косточках содержится амигдалин — природный гликозид. При обычном употреблении варенья (без разгрызания косточек) риск отсутствует, но для перестраховки лучше не затягивать с хранением и не давать такое варенье маленьким детям.

Как быстро вынуть косточки из вишни?

Самый быстрый способ — использовать специальное приспособление для удаления косточек. Если его нет, подойдёт обычная булавка, шпилька или даже трубочка для коктейлей. Можно также разрезать каждую ягоду ножом и извлечь косточку вручную — это дольше, но надёжнее.

Можно ли варить варенье из замороженной вишни?

Да! Замороженную вишню даже не нужно предварительно размораживать — просто высыпайте её в кастрюлю, засыпайте сахаром и ставьте на медленный огонь. По мере нагревания ягоды оттают и пустят сок. Время варки может немного увеличиться, но результат будет не хуже, чем из свежей вишни.

Теперь вы знаете, как сварить идеальное вишнёвое варенье — от классической пятиминутки до роскошного шоколадного десерта. Выбирайте рецепт по душе, экспериментируйте с добавками и не бойтесь пробовать новое: густота, аромат и текстура полностью в ваших руках. Также вы можете экспериментировать с вареньем из крыжовника или рецептами малинового варенья. Пусть ваши заготовки радуют всю зиму, а домашние просят добавки!

Авторы Божена Зажицкая