4 женщины, без которых мир не узнал бы великих книг: кто стоит за «Войной и миром» на самом деле

История литературы часто восхваляет гениев, которые якобы безустанно трудились над своими шедеврами в одиночку, забывая про женщин, которые в эти моменты работы мужа брали на себя детей, долги, издателей, переписку и бесконечные исправления в уже существующих рукописях. Life.ru рассказывает истории четырёх дам, чей труд тогда считали обычной супружеской заботой, хотя сегодня такую работу выполняли бы редактор, корректор, секретарь, литературный агент и даже финансовый управляющий. Без кого мы бы так и не прочитали великие произведения?

Софья Толстая: главный редактор «Войны и мира»

Софья Андреевна Толстая: жена Льва Толстого, переписчица, корректор и первый читатель романа «Война и мир». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда в 1862 году 18-летняя Софья Берс вышла замуж за Льва Толстого, она вряд ли представляла, что семейная жизнь превратит её ещё и в сотрудницу огромной домашней редакции. Софья Андреевна родила 13 детей, управляла хозяйством Ясной Поляны, занималась финансами и одновременно помогала мужу готовить произведения к печати. Толстой писал мелким и неразборчивым почерком, перечёркивал предложения, заполнял поля и вставлял новые фрагменты между строк. Разобраться в этих страницах могла далеко не каждая переписчица, но жена научилась читать его черновики почти безошибочно.

Особенно тяжёлой оказалась работа над «Войной и миром». Софья Андреевна вечерами переписывала исправленные главы, после чего Толстой вновь перечёркивал готовый текст, менял сцены и добавлял новые эпизоды. Тогда ей приходилось браться за чистый лист и повторять всё сначала. Отсюда и родилась легенда, что жена писателя семь или даже восемь раз от руки переписала весь роман. На самом деле она многократно переписывала отдельные части. Но даже без красивого преувеличения такая работа заслуживает уважения!

Более того, Софья Андреевна читала рукописи, обсуждала их с мужем, проверяла корректуру и помогала решать издательские вопросы. Отголоски её личности можно найти и в самом романе. Наташа Ростова считается собирательным образом, в котором соединились черты Софьи и её младшей сестры Татьяны Берс. Позднее жена Толстого занялась сохранением его литературного наследия, систематизировала рукописи и передавала их на государственное хранение. Может, она и не написала «Войну и мир» вместо мужа, но именно через её руки черновики превращались в текст, который можно было отправить издателю.

Табита Кинг: вытащила «Кэрри» из мусорной корзины

Табита и Стивен Кинг — семейная и творческая история автора романов «Кэрри», «Оно» и «Сияние». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале 1970-х Стивен Кинг был ещё никому не известным учителем английского. Денег семье не хватало, супруги жили в трейлере, а сам Кинг писал по ночам и получал от издательств один отказ за другим. Однажды он начал рассказ о замкнутой школьнице, которую травят одноклассники, но быстро разочаровался в задумке. Писателю казалось, что он плохо понимает девочек-подростков, а история никому не будет интересна. Несколько исписанных страниц Кинг смял и выбросил.

Черновик обнаружила его жена Табита. Она достала страницы из мусорной корзины, прочитала их и заявила, что хочет узнать продолжение. Более того, Табита пообещала помочь мужу разобраться в женской психологии и школьных подробностях, которые вызывали у него сомнения. Кинг послушался и превратил короткий рассказ в роман «Кэрри». В 1973 году издательство Doubleday приобрело книгу, а вскоре и права на выпуск в мягкой обложке — их купили за 400 тысяч долларов. Половина полагалась Кингу. Семья, которая недавно едва сводила концы с концами, получила возможность забыть о нищете, а Стивен смог оставить работу в школе и сосредоточиться на литературе.

«Кэрри» стала первым опубликованным романом Кинга, а после выхода экранизации Брайана Де Пальмы в 1976 году писатель обрёл настоящую мировую популярность. Табита оставалась его первым читателем и в последующие годы. Она сама построила литературную карьеру и выпустила несколько романов.

Елена Шиловская-Булгакова: женщина, благодаря которой рукописи не сгорели

Михаил Булгаков и Елена Шиловская-Булгакова, ставшая одним из главных прототипов Маргариты в знаменитом романе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда Елена Шиловская познакомилась с Михаилом Булгаковым, она была замужем за военачальником Евгением и жила обеспеченной жизнью. Булгаков, напротив, находился в непростом положении. Его пьесы запрещали, произведения не печатали, а будущее казалось всё более безнадёжным. Несмотря на это, Елена Сергеевна оставила прежнюю семью и в 1932 году стала женой писателя.

Женщина оказалась не просто возлюбленной, но и его литературным секретарём. Елена вела дневник, переписывала тексты, фиксировала важные события и занималась деловой перепиской. Исследователи считают её одним из главных прототипов Маргариты — женщины, которая готова заключить сделку с потусторонними силами ради спасения любимого и его романа. Однако её реальный вклад оказался не менее значительным, чем судьба знаменитой героини.

В последние годы жизни Булгаков тяжело болел и почти потерял зрение. Елена Сергеевна читала ему главы «Мастера и Маргариты», выслушивала продиктованные изменения и вносила правки. Последнее авторское исправление появилось 13 февраля 1940 года, меньше чем за месяц до смерти писателя. Завершить роман окончательно Булгаков не успел, поэтому перед его вдовой осталась сложная задача: сохранить многочисленные варианты текста и подготовить произведение к возможному изданию.

На это ушло больше двадцати лет. Елена Сергеевна приводила машинопись в порядок, обращалась в редакции и не соглашалась признавать, что роман никогда не увидит свет. Впервые «Мастер и Маргарита» вышел в журнале «Москва» только в 1966–1967 годах — через 26 лет после смерти автора. Публикация была сокращена цензурой, но именно она открыла произведение миллионам читателей. Булгаков вложил в уста Воланда знаменитые слова о том, что рукописи не горят, однако в реальной жизни для их спасения всё же понадобился человек. Этим человеком стала Елена Сергеевна.

Мерседес Барча: заложила фен ради «Ста лет одиночества»

Мерседес Барча и Габриэль Гарсиа Маркес: история семьи, стоявшей за созданием романа «Сто лет одиночества». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Габриэль Гарсиа Маркес и Мерседес Барча поженились в 1958 году, задолго до Нобелевской премии и мировой славы писателя. В 1965 году во время поездки в Акапулько Маркес внезапно понял, как должен звучать роман, который он много лет не мог начать. Вернувшись домой, Габриэль заперся в кабинете и практически полностью отдал себя работе над «Сто лет одиночества».

Создание книги заняло около полутора лет. Всё это время Мерседес занималась детьми, сама находила деньги, договаривалась с хозяином квартиры об отсрочке и сдерживала кредиторов. Семья продала автомобиль, долги продолжали расти, а бытовые вещи одна за другой отправлялись в ломбард. Мерседес старалась не рассказывать мужу обо всех финансовых проблемах, чтобы тот не отвлекался от рукописи.

Когда роман был закончен, оказалось, что у супругов не хватает денег даже на его пересылку издателю в Буэнос-Айрес. На почте рукопись взвесили и назвали сумму, которой у семьи не было. Тогда Маркес и Мерседес отправили только часть страниц, а затем заложили оставшиеся бытовые приборы, чтобы переслать вторую половину. В разных пересказах упоминаются фен, электрический обогреватель и блендер. По известной семейной легенде, выйдя из ломбарда, Мерседес сказала мужу, что теперь остаётся надеяться лишь на то, что роман не окажется плохим.

«Сто лет одиночества» вышли в 1967 году и практически сразу превратили Маркеса в одного из главных писателей Латинской Америки. Первый тираж быстро разошёлся, роман перевели на десятки языков, а в 1982 году писатель получил Нобелевскую премию по литературе, и не за одну конкретную книгу, а за всё творчество. За этим успехом стояли не только талант и упорство Маркеса, но и восемнадцать месяцев, в течение которых Мерседес удерживала семью на плаву, пока её муж строил Макондо.

Да, имена Толстого, Булгакова, Кинга и Маркеса знает весь мир. Однако женщины, которые разбирали их черновики, разговаривали с кредиторами, спасали выброшенные страницы и отправляли последние вещи в ломбард, долго оставались в тени. Может, пора узнать о них побольше? Кстати, если вам интересна история и искусство, тогда рекомендуем прочитать о том, что такое иконодиагностика, зачем её используют и какую болезнь назвали в честь Медузы Горгоны.