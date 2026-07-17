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Регион
17 июля, 15:14

100 штрафов и суд: Как дочь Валерия Меладзе гоняет по Москве и во что ей это вылилось

Дочь Валерия Меладзе получила 100 автомобильных штрафов за три года

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Максим Блинов

Дочь певца Валерия Меладзе Арина за три года собрала около сотни штрафов на общую сумму 82 750 рублей, а один неоплаченный штраф за парковку довёл её до суда. Об этом рассказал Mash.

По данным издания, с 2021 года девушка ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA, который стоит примерно 3,5 миллиона рублей. Штрафы начали копиться с августа 2023-го. Чаще всего Арину наказывали за превышение скорости и неоплаченную парковку. Также её машина шесть раз становилась участником небольших аварий.

Один неоплаченный парковочный талончик с сентября 2025-го девушка просто забыла погасить — и это аукнулось ей судебным разбирательством. Дело быстро передали на стол мировому судье, где вместо стандартного платежа выписали «бонус» по административной статье: теперь с неё требуют не пять, а все десять тысяч, то есть ровно в два раза больше первоначальной суммы.

В беседе с Mash Арина лишь посмеялась и не стала ничего комментировать.

Дочь Валерия Меладзе расплатилась перед ГИБДД спустя час после публикации Life.ru
Дочь Валерия Меладзе расплатилась перед ГИБДД спустя час после публикации Life.ru

Ранее сообщалось, что похожая ситуация может обернуться серьёзными последствиями для актёра и телеведущего Николая Фоменко. Из-за неоплаченного штрафа ему грозит новое наказание — вплоть до ареста. Дело должен был рассмотреть мировой судья в московском районе Очаково-Матвеевское.

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Вероника Бакумченко
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