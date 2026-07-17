100 штрафов и суд: Как дочь Валерия Меладзе гоняет по Москве и во что ей это вылилось

Дочь певца Валерия Меладзе Арина за три года собрала около сотни штрафов на общую сумму 82 750 рублей, а один неоплаченный штраф за парковку довёл её до суда. Об этом рассказал Mash.

По данным издания, с 2021 года девушка ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA, который стоит примерно 3,5 миллиона рублей. Штрафы начали копиться с августа 2023-го. Чаще всего Арину наказывали за превышение скорости и неоплаченную парковку. Также её машина шесть раз становилась участником небольших аварий.

Один неоплаченный парковочный талончик с сентября 2025-го девушка просто забыла погасить — и это аукнулось ей судебным разбирательством. Дело быстро передали на стол мировому судье, где вместо стандартного платежа выписали «бонус» по административной статье: теперь с неё требуют не пять, а все десять тысяч, то есть ровно в два раза больше первоначальной суммы.

В беседе с Mash Арина лишь посмеялась и не стала ничего комментировать.

Ранее сообщалось, что похожая ситуация может обернуться серьёзными последствиями для актёра и телеведущего Николая Фоменко. Из-за неоплаченного штрафа ему грозит новое наказание — вплоть до ареста. Дело должен был рассмотреть мировой судья в московском районе Очаково-Матвеевское.