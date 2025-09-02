Дочь Валерия Меладзе расплатилась перед ГИБДД спустя час после публикации Life.ru
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina
Дочь Валерия Меладзе Арина погасила все автомобильные штрафы за нарушения на дорогах Москвы спустя час после публикации Life.ru. Об этом узнал SHOT.
Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT
Ранее дочь Валерия Меладзе насобирала 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. Не оплачено у неё оставалось 6 штрафов на общую сумму 4500 рублей из-за гонок на красном Mercedes GLA. В отношении 22-летней автоледи было открыто исполнительное производство ФССП.