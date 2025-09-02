Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:47

Дочь Валерия Меладзе расплатилась перед ГИБДД спустя час после публикации Life.ru

Дочь Валерия Меладзе погасила все автомобильные штрафы спустя час после огласки

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina

Дочь Валерия Меладзе Арина погасила все автомобильные штрафы за нарушения на дорогах Москвы спустя час после публикации Life.ru. Об этом узнал SHOT.

Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT

Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT

Ранее дочь Валерия Меладзе насобирала 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. Не оплачено у неё оставалось 6 штрафов на общую сумму 4500 рублей из-за гонок на красном Mercedes GLA. В отношении 22-летней автоледи было открыто исполнительное производство ФССП.

Певица Земфира* погасила долги в России
Певица Земфира* погасила долги в России
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar