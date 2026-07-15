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Регион
15 июля, 12:08

Николаю Фоменко грозит арест за неуплату административного штрафа

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Актёр и телеведущий Николай Фоменко может получить новое административное наказание из-за неисполнения ранее назначенного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское в Москве рассмотрит дело в отношении Фоменко 30 июля. При этом конкретное взыскание, которое артист не погасил в установленный срок, не уточняется.

Согласно законодательству, за такое нарушение предусмотрено несколько вариантов наказания: дополнительный штраф в двукратном размере от суммы задолженности, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. Окончательное решение по делу примет суд после рассмотрения всех обстоятельств.

Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко
Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко

Ранее Николай Фоменко привлёк внимание поклонников совместной публикацией с Максимом Леонидовым в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали снимок артистов, отмечая их внешний вид и называя исполнителей легендами.

Николай Фоменко — советский и российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, автогонщик (мастер спорта международного класса), заслуженный артист РФ. Родился 30 апреля 1962 года в Ленинграде. Широкую известность получил в 1980-х как основатель и фронтмен бит-квартета «Секрет», позже проявил себя как яркий комик в программе «Оба-на!» и кинолентах «Квартета И», озвучил всех персонажей рекламных роликов «Русского радио», а также добился успеха в профессиональных кольцевых гонках, став пилотом команды «ТНК Racing».

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Милена Скрипальщикова
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