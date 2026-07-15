Николаю Фоменко грозит арест за неуплату административного штрафа

Актёр и телеведущий Николай Фоменко может получить новое административное наказание из-за неисполнения ранее назначенного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское в Москве рассмотрит дело в отношении Фоменко 30 июля. При этом конкретное взыскание, которое артист не погасил в установленный срок, не уточняется.

Согласно законодательству, за такое нарушение предусмотрено несколько вариантов наказания: дополнительный штраф в двукратном размере от суммы задолженности, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. Окончательное решение по делу примет суд после рассмотрения всех обстоятельств.

Ранее Николай Фоменко привлёк внимание поклонников совместной публикацией с Максимом Леонидовым в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали снимок артистов, отмечая их внешний вид и называя исполнителей легендами.

Николай Фоменко — советский и российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, автогонщик (мастер спорта международного класса), заслуженный артист РФ. Родился 30 апреля 1962 года в Ленинграде. Широкую известность получил в 1980-х как основатель и фронтмен бит-квартета «Секрет», позже проявил себя как яркий комик в программе «Оба-на!» и кинолентах «Квартета И», озвучил всех персонажей рекламных роликов «Русского радио», а также добился успеха в профессиональных кольцевых гонках, став пилотом команды «ТНК Racing».