Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко Оглавление Сколько Фоменко зарабатывает в России и Европе Варшава, Вильнюс и номер в Израиле Живёт в Москве только по работе Слова патриота, дела западника Химкинский замок за 100 миллионов Шоумен Николай Фоменко анонсировал тур по недружественным странам в составе дуэта «Секрет FM». С организацией помогают польская и литовские фирмы, которые сотрудничают с иноагентами. Сколько артист на этом заработает и почему в России все равно слаще, – в статье Life.ru 10 июля, 21:45 Осудил Шевчука, а сам ушёл к полякам: Как Фоменко зарабатывает в России и тратит в Европе. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Сколько Фоменко зарабатывает в России и Европе

Группа из 80-х «Секрет» снова в сборе, только теперь это дуэт «Секрет FM». Николай Фоменко с Максимом Леонидовым анонсировали ноябрьские гастроли по недружественным странам, будут концерты в Лондоне, Барселоне, Аликанте, Париже, Кельне и Роттердаме.

Размах старые рокеры взяли ого-го. Почти все площадки имеют вместимость не менее тысячи человек. Так, они выступят в культовом лондонском клубе Clapham Grand и известном парижском кабаре Sauvage. Цены от 60 до 120 евро. Можно подсчитать, сколько заработают Фоменко с Леонидовым. В среднем музыканты получают до 30% от концертов. Но если речь идёт о российских артистах за границей, то эти цифры могут быть намного ниже. Таким образом, Фоменко с Леонидовым заработают на двоих за гастроли не больше 180 тысяч евро при условии, что будут ажиотаж и лучшие условия от организаторов, что, скорее всего, не произойдёт даже близко.

А Фоменко в последнее время вообще не везёт. Например, он пытался запустить своё кулинарное шоу, но никто не посмотрел. Остаётся зарабатывать на родине в России. Недавно вышел сериал, где Фоменко сыграл отца главной героини. По данным инсайдеров, ему платят за съёмочный день по полмиллиона рублей. Все съёмки нового сериала уложились в 70 дней. Николай Фоменко как герой второго плана участвовал, предположим, в половине из них, то есть заработал минимум 17,5 млн рублей, или 202 тысячи евро.

Афиша выступления дуэта «Секрет FM». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thesecretband

Варшава, Вильнюс и номер в Израиле

Гастрольный тур по Европе для дуэта «Секрет FM» организовала базирующаяся в Варшаве польская компания Touringtunes, созданная в 2023 году гражданкой Белоруссии Валерией Бичак. Ранее эта девушка работала четыре года концертным агентом в Киеве. Сейчас она специализируется на выступлениях украинцев и российских предателей. Так, недавно её фирма провела концерты иноагентов Макаревича* в Хельсинки и Поперечного* в Вильнюсе.

Если организацией занимается Польша, то продажей билетов Литва. Николай Фоменко и Максим Леонидов продают билеты через литовский сервис в доменной зоне .It. Этот сервис также сотрудничает со всеми нашими иноагентами.

Связаться с Фоменко по вопросам сотрудничества можно по израильскому номеру, который указан на сайте дуэта «Секрет FM».

Забавно, что на таком фоне Николай Фоменко продолжает прикидываться, что живёт в России.

Гастрольный тур по Европе для дуэта «Секрет FM» организовала Валерия Бичак. Фото © linkedin

Живёт в Москве только по работе

Пару лет назад казалось, что шоумен Николай Фоменко кидает якорь в Прибалтике, чтобы быть ближе к младшей дочке и сыну, которые живут в Берлине. Life.ru подробно писал об этом.

Шоумен тогда выступал в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале, где собирают донаты для ВСУ. Её соцсети украшает украинский флаг. Это любимое место сбора Вайкуле, Пугачёвой, Галкина*, Макаревича* и прочих им подобных.

Спустя месяц после нашей статьи, словно чтобы её опровергнуть, Фоменко громко объявился в столице России. Лидер «Секрета» неожиданно вышел на сцену Московского дворца молодёжи. Это произошло на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой», основанном на песнях группы. Фоменко не является ни режиссёром, ни продюсером этой постановки, но наверняка получает отчисления за авторские права.

Фоменко вышел на сцену Московского дворца молодёжи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rtweek

Складывается впечатление, что Фоменко бывает в России лишь наездами, по работе или когда надо. Тёзка его младшей дочери, некая Anastassija Fomenko, недавно зарегистрировала ИП в эстонском муниципалитете Хаапсалу, в квартире жилого дома на улице Kuuse. В своих соцсетях Фоменко указывает, что училась в английской Вестминстерской школе бизнеса, жила в Берлине и работала на офшорных консультантов из компании Europteam. Там же, в столице Германии, если верить Instagram**, находится сын Фоменко — Иван. Он рэпер, выступает под псевдонимом Fckway.

Слова патриота, дела западника

Весной 2022 года Николай Фоменко публично осудил лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за нелестные высказывания про Российскую армию.

— Он [Шевчук] же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения, — сказал Николай Фоменко.

Сам Фоменко на пике своей популярности слыл западником. Идеалами для него тогда были США, Англия, Германия. Он регулярно заявлял о том, что надо скорее интегрироваться в «цивилизованный мир». Могло показаться, что к России и соотечественникам артист относился с крайним скепсисом. Фоменко считался своим среди либералов, многих из которых впоследствии признали иноагентами.

Напомним, напарник шоумена по «Секрету FM» Максим Леонидов резко осудил СВО, переехал в Израиль и запел на мове.

Химкинский замок за 100 миллионов

Николаю Фоменко будет сложно отказаться от накопленного в России.

У него имелся коттедж, который находится в окружённом густым лесом элитном химкинском посёлке «Новогорск Point». Судя по спутниковым снимкам, здание самое огромное в окрестностях. Площадь — около 1000 квадратов. Стоимость — порядка 100 млн рублей.

У семьи Николая Фоменко были четырёхкомнатные апартаменты в ЖК бизнес-класса «Волынская усадьба» возле Долины реки Сетунь в одном из самых экологичных районов Москвы — Очаково-Матвеевское. Цена до 50 млн рублей.

Также у Фоменко есть ИП и небольшая доля в компании «Борей», которая арендовала участки в Сортавальском лесничестве.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. **Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta***. ***Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Авторы Пётр Егоров