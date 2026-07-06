Ходячая тень: беглый актёр Назаров распродаёт жильё и выглядит беднее российского пенсионера
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Беглому актёру из «Кухни» Дмитрию Назарову стукнуло 68 лет, но сейчас усатый великан выглядит осунувшимся, старым и измождённым. К этой дате он пришёл с тоской по Родине, безденежьем и без квартиры в Каннах. Что с ним происходит — в материале Life.ru.
К своим 68 годам Дмитрий Назаров стал тише, но, кажется, не покладистей. Коллаж © Life.ru. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Marco Rubino © Telegram / nemalahov
Назаров поливает Россию стихами
Беглому актёру из «Кухни» Дмитрию Назарову теперь 68 лет. В свои годы он на полном серьёзе считает, что когда (почему это должно произойти, непонятно) «русский мир» придёт, например, в Италию, там не останется ни пасты, ни равиоли, ни моря. Самобытная культура исчезнет под грузом пельменей, медведей и балалаек. По этому поводу он даже выпустил очередной свой стишок.
Другое дело, по мнению автора, — Европа. Там все уживаются со всеми, никаких социальных проблем внутри этого образования поэт, похоже, не видит. Европа — хорошо, Россия — плохо. Это и есть лейтмотив всего, научно говоря, зарубежного периода творчества артиста.
Обычно такая позиция характерна для обиженного человека, однако Назарову на Россию жаловаться грех. Здесь он был обласкан вниманием и народной любовью, выведен в артисты высокого уровня с весьма приличными для среднестатистического россиянина доходами. Один съёмочный день актёра стоил 200 тыс. рублей.
На заработанные деньги Назаров обзавёлся жильём как в Москве, так и во французских Каннах. Туда он и отправился в добровольное самоизгнание после начала СВО, вероятно, по принципу «назло мамке отморожу уши». Возможно, артист думал, что родина без него не обойдётся, однако реальность, как гравитация, расчётливо и неумолимо вернула его на землю — по большому счёту за границей Назаров не нужен никому.
Назаров уже не торт. Фото © Telegram / nemalahov
«Шеф» уже не торт
Последние фотографии актёра, буквально на днях всплывшие в Сети, говорят о том, что «шеф» сильно сдал. Он выглядит похудевшим и измождённым. Очевидцы отмечают, что Назаров и передвигается с трудом, сутулится, выглядит ослабшим. Возможно, дело в каком-то серьёзном заболевании, как это было описано в «покаянном письме», якобы отправленном его супругой Ольгой Васильевой в Госдуму, — в нём актриса вроде бы просила простить их и позволить вернуться на родину.
Но вполне вероятно, что это результат и «гастрольной лихорадки» — бесконечных переездов и выступлений в попытках хоть как-то заработать на жизнь. Известно, что дела у Назарова с Васильевой во Франции идут не очень. Интерес к ним в среде русскоязычных мигрантов постоянно падает. Обычно артисты выступают на небольших площадках и за небольшой прайс.
Недавно в СМИ прошла информация, что Назаровы избавились от одной из квартир во Франции. Квартира площадью 60 квадратных метров в Каннах ушла за полмиллиона евро, включая комиссию риелтора. Причиной продажи якобы стали финансовые трудности.
В этом году оба возили свои спектакли по Европе и США. При этом стоимость билетов колебалась в пределах всего 30–60 долларов. А вот два самых «вкусных» выступления в Дубае, где ценник на мероприятие стартовал от 85 и даже 140 долларов, в результате были отменены и перенесены на осень. По данным сайта, продающего билеты на эти концерты, желающих сходить на семейные постановки нет совсем. Вероятность отмены и этих выступлений остаётся очень высокой.
Может быть, поэтому за последний год политический накал стихов Дмитрия Назарова, которые он декламирует в интернете, заметно снизился. Огульно поливать родину помоями артист теперь стесняется. В каком-то смысле это даже похоже на поведение юмориста Галкина* в период, когда он надеялся оспорить свой статус иноагента. Тогда в интернете он активно зачищал свои бесноватые заявления в адрес России.
Актёр Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова на премьере сериала «Кухня. Война за отель». Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Покаянное письмо из Франции
Сегодня Назаров такой же тихий и меланхоличный, пишущий про ностальгию и старость, изредка отпускающий двусмысленные намёки, но при этом всё равно продолжающий считать Россию страной второго сорта.
Похоже, письмо Ольги Васильевой — жены Назарова — может оказаться подлинным. Артисты очень хотят на родину. Если почитать его текст, можно обнаружить, что во Франции плохая медицина, а чету актёров заедает тоска по родине, которая только ухудшает их самочувствие.
Автор письма утверждает, что Назаров и Васильева не выступали за ВСУ, не участвовали в антироссийских провокациях, и вообще попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает у супругов «ни доверия, ни симпатии». Дескать, оба не имеют ничего общего с ней, «лишённой единого голоса и ясных ориентиров».
— Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он (Дмитрий Назаров. — Прим. Life.ru) верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия и что именно здесь он видит своё место, — говорится в письме супруги артиста.
Впрочем, наличие этого письма опровергли как сама Васильева, так и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Прессе он сообщил, что не видел этого документа.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.