Ходячая тень: беглый актёр Назаров распродаёт жильё и выглядит беднее российского пенсионера Оглавление Назаров поливает Россию стихами «Шеф» уже не торт Покаянное письмо из Франции Беглому актёру из «Кухни» Дмитрию Назарову стукнуло 68 лет, но сейчас усатый великан выглядит осунувшимся, старым и измождённым. К этой дате он пришёл с тоской по Родине, безденежьем и без квартиры в Каннах. Что с ним происходит — в материале Life.ru. 5 июля, 21:45 К своим 68 годам Дмитрий Назаров стал тише, но, кажется, не покладистей. Коллаж © Life.ru. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Marco Rubino © Telegram / nemalahov

Назаров поливает Россию стихами

Беглому актёру из «Кухни» Дмитрию Назарову теперь 68 лет. В свои годы он на полном серьёзе считает, что когда (почему это должно произойти, непонятно) «русский мир» придёт, например, в Италию, там не останется ни пасты, ни равиоли, ни моря. Самобытная культура исчезнет под грузом пельменей, медведей и балалаек. По этому поводу он даже выпустил очередной свой стишок.

Другое дело, по мнению автора, — Европа. Там все уживаются со всеми, никаких социальных проблем внутри этого образования поэт, похоже, не видит. Европа — хорошо, Россия — плохо. Это и есть лейтмотив всего, научно говоря, зарубежного периода творчества артиста.

Обычно такая позиция характерна для обиженного человека, однако Назарову на Россию жаловаться грех. Здесь он был обласкан вниманием и народной любовью, выведен в артисты высокого уровня с весьма приличными для среднестатистического россиянина доходами. Один съёмочный день актёра стоил 200 тыс. рублей.

На заработанные деньги Назаров обзавёлся жильём как в Москве, так и во французских Каннах. Туда он и отправился в добровольное самоизгнание после начала СВО, вероятно, по принципу «назло мамке отморожу уши». Возможно, артист думал, что родина без него не обойдётся, однако реальность, как гравитация, расчётливо и неумолимо вернула его на землю — по большому счёту за границей Назаров не нужен никому.

Назаров уже не торт. Фото © Telegram / nemalahov

«Шеф» уже не торт

Последние фотографии актёра, буквально на днях всплывшие в Сети, говорят о том, что «шеф» сильно сдал. Он выглядит похудевшим и измождённым. Очевидцы отмечают, что Назаров и передвигается с трудом, сутулится, выглядит ослабшим. Возможно, дело в каком-то серьёзном заболевании, как это было описано в «покаянном письме», якобы отправленном его супругой Ольгой Васильевой в Госдуму, — в нём актриса вроде бы просила простить их и позволить вернуться на родину.

Но вполне вероятно, что это результат и «гастрольной лихорадки» — бесконечных переездов и выступлений в попытках хоть как-то заработать на жизнь. Известно, что дела у Назарова с Васильевой во Франции идут не очень. Интерес к ним в среде русскоязычных мигрантов постоянно падает. Обычно артисты выступают на небольших площадках и за небольшой прайс.

Недавно в СМИ прошла информация, что Назаровы избавились от одной из квартир во Франции. Квартира площадью 60 квадратных метров в Каннах ушла за полмиллиона евро, включая комиссию риелтора. Причиной продажи якобы стали финансовые трудности.

В этом году оба возили свои спектакли по Европе и США. При этом стоимость билетов колебалась в пределах всего 30–60 долларов. А вот два самых «вкусных» выступления в Дубае, где ценник на мероприятие стартовал от 85 и даже 140 долларов, в результате были отменены и перенесены на осень. По данным сайта, продающего билеты на эти концерты, желающих сходить на семейные постановки нет совсем. Вероятность отмены и этих выступлений остаётся очень высокой.

Может быть, поэтому за последний год политический накал стихов Дмитрия Назарова, которые он декламирует в интернете, заметно снизился. Огульно поливать родину помоями артист теперь стесняется. В каком-то смысле это даже похоже на поведение юмориста Галкина* в период, когда он надеялся оспорить свой статус иноагента. Тогда в интернете он активно зачищал свои бесноватые заявления в адрес России.

Актёр Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова на премьере сериала «Кухня. Война за отель». Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Покаянное письмо из Франции

Сегодня Назаров такой же тихий и меланхоличный, пишущий про ностальгию и старость, изредка отпускающий двусмысленные намёки, но при этом всё равно продолжающий считать Россию страной второго сорта.

Похоже, письмо Ольги Васильевой — жены Назарова — может оказаться подлинным. Артисты очень хотят на родину. Если почитать его текст, можно обнаружить, что во Франции плохая медицина, а чету актёров заедает тоска по родине, которая только ухудшает их самочувствие.

Автор письма утверждает, что Назаров и Васильева не выступали за ВСУ, не участвовали в антироссийских провокациях, и вообще попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает у супругов «ни доверия, ни симпатии». Дескать, оба не имеют ничего общего с ней, «лишённой единого голоса и ясных ориентиров».

— Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он (Дмитрий Назаров. — Прим. Life.ru) верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия и что именно здесь он видит своё место, — говорится в письме супруги артиста.

Впрочем, наличие этого письма опровергли как сама Васильева, так и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Прессе он сообщил, что не видел этого документа.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов