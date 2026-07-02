Расплата за халяву: Блиновская шьёт за 6700, Лерчек слепнет, Шабутдинов сидит Оглавление Королева марафонов шьёт варежки Тракторы, лодки и Bentley — всё Семья Лерчек сгорела за год Пентхаус ждёт, но хозяин в колонии Ещё недавно инфоблогеры Елена Блиновская, Лерчек и Артём Чекалин, Аяз Шабутдинов были иконами успеха. Миллиардные состояния, полные залы, полное равнодушие к законам. Однако судьба предъявила им счёт: уголовные дела, тюрьма, болезни и лишения. Подробно — в Life.ru. 1 июля, 21:20 От 100 млн в месяц до 7 тыс: Блиновская, Лерчек и Шабутдинов платят за успех тюрьмой, болезнями и лишениями. Обложка © Chat GPT

Королева марафонов шьёт варежки

Королева марафонов Елена Блиновская сейчас шьёт варежки в колонии. Её месячный заработок составляет 6700 рублей. И это если она не будет болеть, ведь, например, в феврале этого года, по данным SHOT, она по болезни пропустила несколько смен и заработала всего 2900 рублей.

Как указано на сайте ФССП, на данный момент государству она должна 1,17 млрд рублей. Учитывая текущие заработки инфобизневумен, работая в колонии, чтобы расплатиться с долгом, ей понадобится 14,5 тысячи лет. А ведь ещё недавно в месяц она зарабатывала сотни миллионов рублей.

44-летняя экс-блогер трудится швеёй во Владимирской колонии общего режима. За полгода работы в швейном цехе она заработала около 36 тыс. рублей. Пока Блиновская осваивает швейную машинку, её миллиардные долги управляющая пытается погасить за счёт имущества, которое когда-то составляло основу бизнес-империи «королевы марафонов». И этот процесс идёт сразу по нескольким фронтам.

Долг «королевы марафонов» по-прежнему исчисляется в миллиардах. Фото © fssp.gov.ru

Тракторы, лодки и Bentley — всё

Одним из главных активов семьи Блиновских была компания «Аквакультура» — вологодское предприятие по разведению рыбы. Именно через него, по версии следствия, выводились деньги, полученные от «марафонов». Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина подала иски о взыскании с «Аквакультуры», всего около 100 млн рублей.

Но главное даже не в этом. В мае этого года Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки по передаче долей в «Аквакультуре», которые совершал муж блогера Алексей Блиновский. Судья согласился с доводами управляющего, что попытки вывести активы из конкурсной массы были предприняты специально, чтобы скрыть их от кредиторов. Теперь имущество «Аквакультуры» будет продано для погашения долгов.

Суд уже включил в конкурсную массу Блиновской 10 земельных участков и 4 здания в Вологодской области, а также четыре трактора, несколько моторных лодок и 15 земельных участков. Ранее были арестованы её автомобили Bentley Continental (более 23 млн рублей) и Lamborghini Urus (около 25 млн рублей).

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Примечательно, что даже после конфискации имущества Блиновской в декабре 2025 года начислили ежегодный имущественный налог в 267 тыс. рублей — почти 100 тысяч из них пришлось на уже конфискованный Lamborghini Urus. С учётом пеней задолженность по налогам у неё до сих пор составляет около 197 тысяч рублей.

Не забыли и про мужа — Алексея Блиновского. В мае 2026 года судебные приставы начали принудительное взыскание с него почти 9,1 млн рублей. Два исполнительных производства — в ноябре 2025 года и марте 2026 года — касаются «иных взысканий имущественного характера». Кроме того, на мужа блогера завели производство о взыскании долга по коммунальным платежам на 14,8 тыс. рублей.

Семья Лерчек сгорела за год

История краткого успеха семьи Лерчек, неоднократно публично признававшейся в том, что Елена Блиновская для неё стала эталоном для подражания, закончилась полной катастрофой. Элитная недвижимость, люксовые автомобили, доли в бизнесе и драгоценности — нажитое супругами имущество на общую сумму около 1,3 млрд рублей теперь никак не исправят жизнь своих владельцев.

Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Неприятности у Чекалиных начались примерно в то же время, что и у Блиновской. Сначала возбуждались дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, но они были прекращены после того, как супруги полностью погасили долг перед государством в размере около полумиллиарда рублей.

Затем выяснилось, что заработанные марафонами деньги супруги переводили на «счета нерезидентов с использованием подложных документов». Если проще — незаконно отправляли за границу, т.е. предоставили в банк поддельные документы, в которых были указаны ложные сведения о целях перевода.

Обоим вменялось совершение этих действий в составе организованной группы и в особо крупном размере. Организатором схемы следствие посчитало главу семейства.

Под гнётом событий брак Чекалиных рухнул. Стороны занимались откровенным дележом имущества и бизнес-активов, несмотря на идущие в их отношении дела.

В апреле 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Артёма Чекалина виновным по ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции с использованием подложных документов) и осудил на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора муж Лерчек был взят под стражу прямо в зале суда. Сначала он находился в СИЗО-7 в Капотне, а затем, согласно последним данным, был переведён в Бутырку.

Фото © ТАСС / Софья Сандурская

По той же статье проходит и Лерчек, однако на сегодняшний день производство по её делу приостановлено до её выздоровления. Чекалиной избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, которая не ограничивает передвижение.

Причина, если она будет окончательно подтверждена, страшная — у Валерии диагностирован рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами. Они поразили кости свода черепа, позвоночник, ноги и лёгкие. В связи с тяжёлым заболеванием суд в марте отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и приостановил производство по её уголовному делу.

Сейчас Лерчек находится на лечении. Она проходит курс химиотерапии и лучевой терапии в НМИЦ онкологии имени Блохина. Из-за болезни у неё разрушились позвонки, девушка передвигается в инвалидной коляске и якобы теряет зрение на один глаз.

Впрочем, недавно Чекалину видели в одном из столичных фитнес-центров, который она покидала не в коляске, а своим ходом. Из-за этого поползли слухи, что диагноз может оказаться фикцией, созданной, чтобы уйти от ответственности. После этого сообщения прокуратура инициировала проведение повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы для проверки реального состояния здоровья марафонщицы. Если диагноз подтвердится, ценой успеха может стать её жизнь.

Больше всего в этой истории жаль детей Чекалиных. Трое родились в браке, и четвёртого Валерия родила уже в новых отношениях. Сейчас все дети живут с матерью, однако их будущее напрямую зависит от того, сможет ли Валерия победить болезнь. Если родственники не смогут или не захотят взять на себя опеку, детей могут определить в детские дома.

Пентхаус ждёт, но хозяин в колонии

Ещё несколько лет назад Аяза Шабутдинова называли первопроходцем и даже «отцом российского инфобизнеса», хотя по своей сути его деятельность являлась скорее агрессивным маркетингом.

Главный миф его успеха — история о бедном парне из деревни, который благодаря своему уму и упорству стал миллиардером. Это создавало иллюзию, что его путь может повторить любой, и, возможно, именно поэтому Шабутдинов добился такой популярности.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Действовал инфоблогер так: активно пользовался таргетингом и личными рассылками с эмоциональным давлением. Потенциального клиента заманивали на бесплатный вебинар, где на него обрушивался шквал «экспертизы», историй успеха и слоганов вроде «Если можешь мечтать — сможешь и заработать!».

После вебинаров включались менеджеры, которые «дожимали» потенциального клиента до покупки платных пакетов. Создавалась искусственная срочность, чтобы клиент не успел передумать. Стоимость курсов варьировалась от 60 000 до 12 млн рублей, а для оплаты клиентов часто стимулировали брать кредиты.

В итоге заявления на бизнес-коуча написали восемь учеников, отдавших ему в сумме 5 млн рублей. По версии следствия, он набирал учеников и обещал им сверхдоходы, но в итоге они только лишались своих денег.

Было возбуждено уголовное дело по самой тяжкой — четвёртой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). Следствие и суд установили, что Шабутдинов создал организованную группу, которая продавала образовательные курсы, не соответствовавшие заявленным обещаниям.

Как итог, в октябре прошлого года Пресненский районный суд Москвы приговорил Аяза Шабутдинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 5 млн рублей. Причём изначально обвинение запрашивало 8 лет колонии и штраф в 15 млн рублей.

Общая сумма ущерба, признанная судом, составила 57 млн рублей. От действий Шабутдинова пострадали 113 человек. При этом осуждённый полностью выплатил компенсации всем потерпевшим, которые изъявили желание их получить.

На свободе его ждут пентхаус в Москве-Сити стоимостью около 100 млн рублей, апартаменты в Дубае, студия в Ижевске стоимостью около 4 млн рублей, а также Mercedes-Benz G-класса (Geländewagen).

Авторы Евгений Кузнецов