Срубил миллионы в Барвихе и укатил в Париж: вот зачем Ургант делает вид, что живёт в Москве Телеведущий Иван Ургант в последнее время убеждает всех, что он «из России никуда не уезжал», живёт в Москве и иногда выезжает за границу. Однако всё говорит о том, что шоумен лишь эпизодически приезжает на родину, чтобы заработать. Как живёт Ургант — в статье Life.ru. 31 мая, 21:45

Кому ушли собранные 50 миллионов?

23 мая 2026 года Ургант как конферансье выступал в престижном зале в Барвихе. На вечере традиционно блистал российский бомонд: 90-летний либеральный телеведущий Владимир Познер с супругой, фигурантка уголовного дела о контрабанде наркотиков Аглая Тарасова с подругой — выступавшей против СВО актрисой Мариной Александровой, внучка покойного президента Грузии Софико Шеварднадзе и другие яркие личности.

Мероприятие значилось благотворительным, и на нём собрали около 50 млн рублей. Правда, кому — непонятно, так как цель сбора скрывалась под расплывчатым определением «на благие дела». Сколько заработал сам Иван Ургант — тоже коммерческая тайна, однако известно, что в России телеведущий берёт 6 млн рублей за корпоратив.

В отличие от других артистов на корпоративах он работает не 40 минут, а несколько часов, но блоками по 20 минут, между которыми выступают другие знаменитости или поглощается еда.

Ургант хорошо знаком с владельцем благотворительного фонда, устроившего вечер в элитном месте, — Яном Яновским. Судя по фотохронике, шоумен регулярно выступает в качестве ведущего на мероприятиях фонда, его лицо также появляется на сайтах организации. При этом сам Яновский — финансист и благотворитель — как и Ургант, кажется, чаще бывает за границами России, чем внутри них, а ещё он известен фразой на своей странице в «Инстаграме»*: «Мы за коллаборацию и против войны!» Сейчас, правда, она исчезла из аккаунта мецената.

Из Лос-Анджелеса — в Москву

Вести мероприятие телеведущий приехал, можно сказать, с пылу с жару — шоумен только что закончил свои американские гастроли, в которых он побывал с бывшими коллегами по своей закрытой передаче — Аллой Михеевой и Александром Гудковым. Там он запомнился зрителям включением в свою шоу-программу сбежавшего на ПМЖ в Лос-Анджелес русофоба Илью Лагутенко из группы «Мумий Тролль», а также посиделками с такими же беглецами из Little Big Софьей Таюрской и её мужем, иноагентом Ильёй Прусикиным*.

Теперь же — после майского благотворительного вечера — Ургант сыграет в двух спектаклях в Москве и снова отбудет за границу — весь июль 2026 года он будет совмещать гастроли с отдыхом на Средиземном и Чёрном морях, катаясь по туристическим городам Португалии, Испании, Болгарии и Турции.

За осень шоумен объедет Дублин, Ниццу, Прагу, Амстердам, Аугсбург, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Милан, Женеву и Париж. Цены на билеты откровенно кусаются, достигая 300 евро, однако, судя по динамике продаж, пока места публика раскупает неохотно — расходятся только самые дешёвые билеты, залы полупустые даже на ближайшие выступления.

Парижская прописка, рублёвский особняк

Впрочем, даже если на Урганта перестанут ходить вовсе, он не останется без копейки: в марте 2024 года шоумен открыл ИП в седьмом округе Парижа — в доме на Бургундской улице. Это пятиэтажка 1892 года постройки, жилой квадрат в которой стоит около полутора миллионов рублей в эквиваленте.

А с 2015 года на нём числится французская компания «Нева», которая занимается арендой земли и прочей недвижимости. После начала СВО среди её учредителей появилась и жена шоумена — Наталья Кикнадзе. Фирма зарегистрирована в восьмом округе — на авеню Ош, в пяти минутах ходьбы от Елисейских полей и Триумфальной арки.

В России Ивану Урганту тоже живётся неплохо. Здесь у него открыт ИП с деятельностью в сфере развлечений, производства и распространения кино и телепродукции — в отличие от большинства своих беглых коллег шоумен не имеет статуса иноагента, а потому никак не ограничен ни в плане бизнеса, ни в перемещениях по России.

Кроме этого, до 2022 года Ургант был совладельцем столичного агентства недвижимости «Проперти-Э», на которую был зарегистрирован товарный знак «Эванс». В соучредителях со звездой экрана был всё тот же Ян Яновский. Судя по финансовой отчётности, ещё в 2021 году фирма зарабатывала десятки миллионов рублей, однако после начала СВО, кажется, была брошена создателями на произвол судьбы.

Впрочем, недвижимость самого Урганта в России себя чувствует хорошо. В последнее время его часто видят в элитном жилом комплексе «Клубный дом на Смоленском бульваре» на одноимённой улице. В доме всего 28 квартир, среди соседей — Ксения Собчак. На сегодняшний день цена квадрата единственной продающейся здесь квартиры — 2,5 млн рублей.

Кроме неё, у ведущего, похоже, есть недвижимость в «Москве-Сити», в башне «Меркурий Тауэр». Ходят слухи, что дизайн помещений там выполнен в минималистическом стиле и вся ценность апартаментов — панорамные окна с видом на столицу.

И наконец, у Урганта есть собственный особняк на Рублёвке — участок он приобрёл ещё в 2007 году и шесть лет потратил на строительство. С тех пор здесь появился трёхэтажный дом с пристройками, в котором находятся спортивный комплекс с бассейном, солярий и гараж на несколько автомобилей.

В жилой части расположены хозяйские и гостевые спальни, личный кабинет хозяина хором и большая парадная столовая для приёма гостей. Развлекать их предполагалось также кинотеатром, бильярдной и комнатой для ценителей сигар.

* Часть корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов