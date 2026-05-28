Раскулачат за длинный язык: Кто из беглецов потеряет всё из-за фейков про армию и Россию

Госдума приняла законопроект об аресте в России имущества беглецов за дискредитацию армии, призывы к санкциям и экстремизм. Под ударом оказались сотни предателей. Кого и за что могут лишить активов в стране, а кому удалось сбежать с деньгами — в материале Life.ru. 27 мая, 21:45

Закон об аресте имущества: главное

25 мая 2026 года Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество сбежавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Эта мера стала логичным продолжением санкций в отношении предателей, введённых ранее. Напомним, с 1 марта 2025 года все российские доходы беглых иноагентов стали выводиться на особый банковский счёт, снять деньги с которого можно только в случае снятия этого статуса.

Теперь дело дошло до имущества. Оно будет изыматься у тех из них, кто занимался дискредитацией ВС РФ, призывал вводить санкции против России, пропагандировал нацистскую символику, производил и распространял экстремистские материалы и не платил накладываемые за всё это государством штрафы.

Самое интересное: согласно последним внесённым депутатами поправкам, стоимость изымаемого имущества не ограничивается размером штрафа. То есть, даже если штраф копеечный, придётся попрощаться со всем имуществом, сколько бы оно ни стоило.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, поэтому у всех сбежавших и наговоривших про Россию с три короба селебов есть всего три месяца, чтобы попытаться избавиться от всего, что осталось у них на родине.

Увы, многие из них основательно готовились к бегству и распродавали квартиры, дачи и машины заранее. Однако есть и те, кто реально пострадает.

Вот кто рискует больше всех

Галкин* — Пугачёва

Прежде всего речь идёт о супругах Алле Пугачёвой и Максиме Галкине*. Возможно, они всё же лишатся своего стоимостью в миллиард рублей замка, речь о котором в СМИ не стихает вот уже четыре года.

Ещё осенью 2024-го Мосгорсуд установил, что Галкин* использует зарубежные концерты для распространения «недостоверных сведений о специальной военной операции». Тогда общественники несколько раз поднимали вопрос о возбуждении уголовного дела, однако пока Следственный комитет России делать это отказался.

Людмила Улицкая*

В конце октября прошлого года Савёловский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности писательницу Людмилу Улицкую* за неисполнение закона об иностранных агентах. Штраф составил 40 тыс. рублей.

Улицкая* признана иноагентом в марте 2024 года. Она не раз оскорбляла военных Российской армии, говорила, что отправляет деньги на ВСУ, а у неё в прихожей висит жёлто-блакитный флаг.

По данным Life.ru, в 90-е годы семья писательницы приватизировала пять квартир в «Советском писателе» — знаковом для Москвы жилом комплексе. Общая стоимость недвижимости — около 150 млн рублей.

Лев Шлосберг*

В ноябре 2025 года суд в Пскове признал зампредседателя Псковского регионального отделения демократической партии «Яблоко» Льва Шлосберга* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил его к 420 часам обязательных работ. Суммарно с октября 2024 года в его отношении возбудили три уголовных дела.

62-летний Шлосберг* — журналист, 24 февраля 2022 года выступил против начала СВО, а после трагедии в «Крокусе», когда террористы убили 150 человек, жёстко критиковал появлявшиеся предложения вернуть в России смертную казнь для справедливого суда над такого рода преступниками.

Известно, что у иноагента в Пскове есть две дорогостоящие квартиры — в самом центре города, на Октябрьском проспекте.

Оксимирон*

Беглый рэпер Оксимирон* в феврале этого года был заочно арестован на два месяца по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Мера будет действовать с момента экстрадиции музыканта в Россию или его задержания. Основанием для решения стали неоднократные нарушения рэпером требований для иноагентов.

Мирона Фёдорова* (это настоящее имя артиста) трижды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей. В реестр иноагентов он попал в октябре 2022 года. В обосновании включения указано, что музыкант занимался «осуществлением политической деятельности» и получал поддержку из иностранного источника — Украины.

Моргенштерн*

В апреле 2026 года рэпера заочно оштрафовали на 7 млн рублей по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Его признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ. До этого он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.

Максим Покровский*

17 февраля 2025 года Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта «Ногу свело» Максима Покровского* на 45 тыс. рублей за уклонение от обязанностей иноагента, которым он был признан ещё в марте 2023 года. Теперь под угрозой его московская жилплощадь, которую он так и не сумел продать после отъезда из России.

Переехавший в Нью-Йорк Покровский* переоформил четырёхкомнатную квартиру у метро «Митино» за 25,7 миллиона рублей на жену. Семья пыталась продать её даже с мебелью, но покупателей до сих пор так и не нашлось. Осенью 2024 года жильё оказалось под угрозой ареста: российские налоговики пытались взыскать с рокера и его семьи задолженность по налогам — более 400 тысяч рублей, которая игнорировалась месяцами. Музыкант погасил её лишь в 2025 году.

Продали квартиры, но не спаслись

Семён Слепаков*

В феврале этого года прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении комика и шоумена Семёна Слепакова*. Причина та же, что и у остальных, — уклонение от обязанностей иноагента. Ведомство установило, что Слепаков* в течение года по этому поводу привлекался к административной ответственности дважды, при этом с октября 2025 года по настоящее время он продолжает распространять материалы в соцсетях без специальной маркировки.

Впрочем, взять с артиста в России, кажется, будет нечего: в 2022 году шоумен срочно продал жильё, потеряв на этом около 70 млн рублей, закрыл остатки бизнеса и ИП и подался на историческую родину в Израиль.

Треш-блогер Шпак*

Русофоб-иноагент Шпак* — «кавалер» целого букета уголовных дел. Большого друга режима Зеленского заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Российской армии, а кроме этого, сейчас в его отношении ведётся дело о надругательстве над государственными символами после публикации видео, на котором фрик сжигал российский паспорт. В 2023 году Тверской суд Москвы также признал его виновным по нескольким административным статьям за дискредитацию Вооружённых сил РФ и налагал на него штрафы.

Впрочем, арест российского имущества никак не заставит блогера страдать, потому что у него в стране активов нет. Несколько лет назад Шпак* вложил 200 млн своих и заёмных рублей в строительство коттеджей в Турции. А после этого оказалось, что разрешения возводить здания на приобретённых участках нет и уже не будет. Горе-девелопер так и остался жить в Турции без денег, но с долгами и пятью недостроями.

Дмитрий Глуховский*

Автора серии «Метро» летом 2023 года заочно осудили и дали восемь лет за фейки о ВС РФ. В свете развития истории с внесением поправок в законодательство, позволяющих лишать российской собственности беглецов-иноагентов, он успел переписать на пожилую мать девятикомнатные апартаменты на Петровке и от её имени пытался их продать через закрытые базы за 200 млн рублей.

Noize MC*

Ивана Алексеева* (Noize MC) штрафовали неоднократно. На 50 тыс. рублей в ноябре 2024 года по делу о дискредитации Российской армии и на 45 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах в феврале 2025 года. Напомним, музыкант попал в соответствующий реестр Минюста в ноябре 2022 года.

Известно, что в декабре 2021 года Noize MC* уехал в Литву — похоже, из-за того, что в его отношении начались проверки из-за подозрения в «пропаганде негативного отношения к полицейским и попытках реабилитации нацизма». Тогда рэпер московскую недвижимость сдавал в аренду. После того как об этом стали писать в СМИ и соцсетях, музыкант начал избавляться от своего имущества и активов.

Монеточка*

Подруга Алексеева* — беглянка Елизавета Гырдымова (Монеточка)* — тоже злостная уклонистка от обязанностей иноагента. В реестр Минюста она попала в январе 2023 года и с тех пор никак не реагировала на правила маркировки своей продукции и публиковала материалы в Интернете без плашки иностранного агента.

В итоге её оштрафовали на 50 тыс. рублей, в октябре 2024 года объявили в розыск, а ровно год спустя певицу заочно арестовали — Басманный районный суд Москвы заочно отправил Гырдымову* в СИЗО на два месяца.

В России с неё тоже взять нечего. Монеточка* сбежала в Литву, продав свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей. Теперь артистка активно поддерживает ВСУ, и, по её же словам, вместе с Noize MC* за три года с русскоязычных жителей Европы и США они смогли собрать в пользу украинцев около полумиллиона евро.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Признан иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов.

