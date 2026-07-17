Ирина Горбачёва больше не одинока: Актрису застали на свадьбе Иды Галич с избранником

Актриса Ирина Горбачёва появилась на свадьбе Иды Галич в компании мужчины, которого пользователи заподозрили в романтических отношениях со звездой. Ранее артистка лишь намекала, что её сердце занято. Снимки с торжества Иды Галич опубликовала фотограф Тая Заяц в своих соцсетях.

На кадрах среди гостей оказалась Ирина Горбачёва, которая проводила время рядом с неизвестным мужчиной. Их совместное появление стало поводом для разговоров о возможном новом романе актрисы. При этом сама Горбачёва официально не рассказывала о новых отношениях.

В 2022 году Горбачёва завершила брак с музыкантом Антоном Савлеповым из украинской группы Quest Pistols. До этого актриса была замужем за артистом Григорием Калининым. Пока неизвестно, является ли мужчина на фотографиях новым избранником Горбачёвой или просто её знакомым.

Ранее Ирина Горбачёва рассказала о личной трагедии. Актриса призналась, что после удаления яичников в раннем возрасте столкнулась с ранней менопаузой и больше не может иметь детей. Поддержку Горбачёвой выразила певица Рита Дакота, которая призналась, что также проходила через серьёзные проблемы со здоровьем.