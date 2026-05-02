Актриса Ирина Горбачёва призналась в посещении нудистских пляжей

Актриса Ирина Горбачёва призналась, что долго стеснялась своего тела. Теперь звезда сериала «Чики» нашла радикальный способ борьбы с комплексами. Артистка специально училась ходить голой по дому. Также она отдыхает с подругами на нудистских пляжах. Об этом Горбачёва рассказала в интервью блогеру Иде Галич в шоу «Есть вопросики».

По словам актрисы, она больше не видит деталей, которые нужно прятать или стыдиться.

«Я начала понимать, что в моём теле нет ни одной вещи, за которую мне должно быть стыдно или которую мне нужно прикрывать. По дому я чаще всего выхожу либо полуголая, либо голая. <...>И я это тренировала. То есть я себя туда прямо вела. И это было непросто», — поделилась Горбачёва.

Сейчас актриса предпочитает загорать и купаться с подругами без одежды. При возможности она бывает на нудистских пляжах. Стеснение собственного тела Горбачёва теперь называет одной из самых масштабных манипуляций в обществе.

Ранее Ирина Горбачёва поделилась в соцсетях откровенными кадрами с отдыха на Бали. Актриса опубликовала фото из душа без ретуши. Она призналась — поездка стала для неё временем переосмысления отношения к собственному телу.