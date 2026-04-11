Танцы на улицах и духовные практики: Что мы не знали о неподражаемой Ирине Горбачёвой

10 апреля Ирине Горбачёвой исполнилось 38 лет. Актриса, ставшая отдельным явлением в российском кино, известна своими нестандартными ролями и уникальным даром каждый раз удивлять зрителя. Портал Кино Mail собрал 7 необычных фактов из её биографии.

Рост 184 см и обувь 43-го размера

Высокий рост (184 см) и большая нога (43-й размер) могли бы стать проблемой для актрисы, но Горбачёва превратила это в свою фишку. Хотя в школе она сильно комплексовала. Со временем её нестандартная пластика, манера и низкий голос стали главным преимуществом: она одинаково убедительно играет Жанну д’Арк, принцесс и героинь на грани нервного срыва.

Взросление в мужском коллективе

Ирина родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе вместе с братом-двойняшкой Игорем (в семье был ещё старший сын Денис). В третьем классе у матери обнаружили онкологию, семья переехала в подмосковный Королёв, но вскоре мама умерла. Отец-сварщик остался с тремя детьми. Ирина росла в мужском окружении, отношения с братьями доходили до драк.

С 14 лет она работала: на рынке, в магазинах, на заводе, в курином цехе, после школы — официанткой. При этом успевала заниматься в театральном кружке, танцами и вокалом. В 2006 году с первой попытки поступила в «Щуку».

Блогинг

В начале 2016 года, уже будучи актрисой театра «Мастерская Петра Фоменко», начала выкладывать короткие скетчи, снятые на телефон. Все сюжеты придумывала сама — в метро, на улице, дома — на чистом импровизационном драйве. Через несколько недель без всякого продвижения число её подписчиков перевалило за миллион.

Первая популярность и награды

Настоящую любовь зрителей Горбачёвой принёс фильм «Аритмия» (2017), где она сыграла Катю — женщину, чей брак с врачом скорой помощи распадается. В отличие от ярких скетчей, здесь актриса показала тихую, сдержанную, уязвимую грань. За эту роль она получила «Золотого орла» и «Нику» в категории «Лучшая женская роль».

Танцы на улице как терапия

В 2016 году Горбачёва запустила проект «Я танцую по Москве» — иммерсивные прогулки, где участники в наушниках танцуют на улицах под её голос. Идея пришла в Париже: в плохом настроении она начала танцевать прямо на улице и почувствовала, как это помогает переключиться. Позже проект вырос в «Я танцую по стране» и охватил города от Краснодара до Петербурга.

Клипы и первый сингл

Горбачёва снималась в клипах Полины Гагариной и группы «Звери». В 2021 году дебютировала как певица с совместным треком с Тосей Чайкиной «Ты и я» (музыку написали вместе, текст — сама актриса). Затем вышла композиция «Дом», посвящённая детству и матери, а к концу года в её репертуаре было уже шесть треков и состоялся первый концерт в клубе «16 тонн».

Ретриты и внутренний поиск

В последние годы актриса серьёзно занимается духовными практиками: рейки (японская система работы с энергией), ретриты, медитации с наставником Анной Тарковской. По словам Горбачёвой, это помогает лучше понять себя. Она даже организует собственные ретриты, сочетая медитацию, йогу и путешествия.

