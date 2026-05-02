«Сколько людей ткнули»: Дакота поддержала Ирину Горбачёву после рассказа о бесплодии

Актриса Ирина Горбачёва (звезда сериала «Чики») откровенно рассказала в интервью блогеру Иде Галич в шоу «Есть вопросики», что продолжает жить в менопаузе после удаления яичников в раннем возрасте. У артистки нет возможности родить ребёнка. История вызвала сочувствие у многих зрителей, в том числе у певицы Риты Дакоты.

В комментариях к выпуску Дакота написала, что сама столкнулась с похожими проблемами со здоровьем. Она отметила, что многие люди спрашивали её, почему она не родила второго ребёнка от мужа Феди.

«У меня были большие проблемы со здоровьем в прошлом году. Но каждый встречный за год успел ткнуть мне: «А что ты Феде не родила? Ты что, не хочешь от него детей?» Представляю, сколько людей кинули подобным Ире. Спасибо, девочки, за такой смелый разговор», — написала исполнительница.

В шоу Ирина рассказывала, что яичники ей удалили довольно рано, после сильного стресса из-за смерти мамы — тогда организм перестал развиваться.

Также в программе Иды Галич актриса Ирина Горбачёва признавалась, что долго стеснялась своего тела. Теперь она нашла радикальный способ борьбы с комплексами — специально училась ходить по дому голой и отдыхает с подругами на нудистских пляжах. По её словам, она больше не видит в себе деталей, которые нужно прятать или стыдиться.