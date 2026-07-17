«Сам вырос в обычной семье»: Лепс извинился за скандальные слова о семьях с доходом в 300 тысяч

Народный артист России Григорий Лепс принёс извинения за своё высказывание о семьях с ежемесячным доходом в 200–300 тысяч рублей. Соответствующее обращение он опубликовал в личном блоге.

Григорий Лепс извинился за слова о жалости к семьям с доходом 300 тыс. рублей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gvleps

Певец выразил сожаление из-за того, как прозвучали его слова. Он подчеркнул, что с глубоким уважением относится к тем, кто с большим трудом обеспечивает близких, воспитывает детей и преодолевает непростые жизненные обстоятельства. Лепс признался, что сам вырос в обычной семье и прекрасно знает, насколько разными могут быть времена.

«Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать», — написал Лепс.

Напомним, ранее Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову порассуждал о финансовом положении российских семей с ежемесячным доходом в 200–300 тысяч рублей. Артист выразил сочувствие, отметив, что им приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы прокормить, одеть, обуть и собрать в школу двоих детей. При этом музыкант подчеркнул, что подобный уровень дохода является реальностью для большинства граждан не только в России, но и за её пределами.