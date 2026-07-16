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16 июля, 17:26

Лепс посочувствовал семьям с доходом ₽300 тыс., которым приходится кормить детей

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Алена Яшина

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Алена Яшина

Певец Григорий Лепс высказался о жизни семей с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц. Артист отметил, что большинство из них умудряется кормить, одевать, обувать детей.

«Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тыс рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», сказал Лепс в интервью артисту Эмину Агаларову на YouTube-канале.

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Также, по словам артиста, есть люди, которые зарабатывают миллион долларов в день, но им даже этого не хватает. Большие суммы становятся абстрактными и не всегда приносят удовлетворение, отметил артист.

Напомним, что средняя зарплата россиян составляет 109 тысяч рублей. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда фиксировалась сумма в 97 375 рублей.

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Полина Никифорова
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