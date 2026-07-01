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1 июля, 16:51

Средняя зарплата россиян в апреле за год выросла на 11%

Росстат: Средняя зарплата в РФ в апреле превысила 109 тысяч рублей

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Средняя месячная заработная плата в РФ в апреле 2026 года составила более 109 тысяч рублей. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда фиксировалась сумма в 97 375 рублей.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2026 г. составила 109 052 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 11,0%», — указано в документе.

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Ранее Life.ru рассказал, что россияне могут отказаться от работы или приостановить её по законным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом. Такой отказ не считается прогулом, если он оформлен и обоснован. Основные причины, по которым сотрудник вправе приостановить работу, — это выполнение обязанностей, не прописанных в трудовом договоре, угроза жизни и здоровью на рабочем месте, задержка зарплаты более чем на 15 дней, изменение условий труда без согласия работника, получение незаконных заданий, а также дискриминация по любому признаку.

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Татьяна Миссуми
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