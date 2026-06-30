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Регион
30 июня, 15:17

Россиянам объяснили, сколько нужно откладывать с зарплаты на чёрный день

Экономист Алексеев: На чёрный день лучше откладывать 5–20% зарплаты

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Финансовый аналитик Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам регулярно откладывать на непредвиденные расходы 5–20% от дохода. Оптимальный размер резерва должен покрывать обязательные траты семьи на 3–6 месяцев, а при нестабильном заработке или кредитах — на 6–12.

Эксперт в беседе с «Абзацем» советует делать это системно: сразу после зарплаты переводить определённую долю на отдельный счёт. Начать можно с 5%, постепенно увеличивая до 10–20%. Держать всю сумму наличными дома неразумно. Небольшую часть — на 1–2 недели базовых расходов — лучше оставить в ликвидной форме, а основной объём разместить на накопительном счёте или краткосрочном вкладе.

Размер подушки легко рассчитать: сложите все обязательные платежи — ипотеку, ЖКУ, продукты, транспорт, лекарства, кредиты — и умножьте на три. Это даст сумму, которая позволит пережить трудности без паники.

Более 80% россиян не откладывают деньги на пенсию
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Дарья Нарыкова
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