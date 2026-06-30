Россиянам объяснили, сколько нужно откладывать с зарплаты на чёрный день

Финансовый аналитик Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам регулярно откладывать на непредвиденные расходы 5–20% от дохода. Оптимальный размер резерва должен покрывать обязательные траты семьи на 3–6 месяцев, а при нестабильном заработке или кредитах — на 6–12.

Эксперт в беседе с «Абзацем» советует делать это системно: сразу после зарплаты переводить определённую долю на отдельный счёт. Начать можно с 5%, постепенно увеличивая до 10–20%. Держать всю сумму наличными дома неразумно. Небольшую часть — на 1–2 недели базовых расходов — лучше оставить в ликвидной форме, а основной объём разместить на накопительном счёте или краткосрочном вкладе.

Размер подушки легко рассчитать: сложите все обязательные платежи — ипотеку, ЖКУ, продукты, транспорт, лекарства, кредиты — и умножьте на три. Это даст сумму, которая позволит пережить трудности без паники.

А ранее Life.ru писал, что 71% молодых россиян готовы копить на пенсию до 35 лет. Согласно опросу, к активным действиям уже перешли 12% граждан РФ юного возраста. Они рассказали, что используют разные финансовые инструменты для будущей пенсии.