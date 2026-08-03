Николаю Бурляеву — 80: судьба Ивана из фильма Тарковского, вера, семья и главные роли Оглавление Как Тарковский разглядел Бурляева ещё подростком «Андрей Рублёв» и первая встреча с цензурой Почему актёр надолго пропадал с экранов Как снимался всенародный «Военно-полевой роман» Иешуа у Гроба Господня и вера, которую Бурляев не скрывает Три брака и пятеро детей Николая Бурляева В 15 лет он сыграл разведчика, которого боялась вся фашистская армия, а через полвека получил церковную награду за веру. Николаю Бурляеву исполняется 80 лет! А Life.ru вспоминает путь актёра от Тарковского до депутатского кресла и трёх браков. 3 августа, 13:30 Николаю Бурляеву 80 лет: биография и главные роли актёра. Обложка © ТАСС / Александр Яковлев, с использованием ChatGPT (OpenAI)

3 августа страна вспоминает человека, который однажды сыграл мальчика с ножом в руке и стал символом войны без права на детство. Николаю Бурляеву исполняется 80 лет, и до сих пор трудно поверить, что пронзительный Иван из «Иванова детства» и седой депутат с орденами на пиджаке — один и тот же артист. Путь длиной больше полувека вместил встречу с Тарковским, цензурные запреты, три брака, пятерых детей и православную веру. Life.ru вспоминает главные повороты его судьбы.

Как Тарковский разглядел Бурляева ещё подростком

Как Андрей Тарковский нашёл юного Николая Бурляева. Фото © Фильм «Иваново детство», режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Михаил Папава, Владимир Богомолов

История началась не с большого кино, а с тонстудии, где 13-летний москвич озвучивал короткометражку «Мальчик и голубь» Андрея Кончаловского. Мимо проходил Андрей Тарковский и остановился: мальчишеский голос показался ему необычным. Позже позвонил сам Кончаловский и предложил прочитать рассказ Владимира Богомолова «Иван» о юном разведчике, потерявшем на фронте всю семью. Через неделю раздался звонок уже от ассистентов Тарковского: Николая ждали на «Мосфильме» на пробы.

Пробы Бурляев прошёл легко, а вот роль далась тяжело: режиссёр требовал не игры, а полного проживания чужой боли. Фильм «Иваново детство» вышел в 1962 году и сразу отправился в Венецию, где получил главный приз «Золотой лев Святого Марка». О герое Бурляева писал даже философ Жан-Поль Сартр: маленькая жертва войны, по его словам, знает только одно — кровь и мщение. Для юного актёра роль стала входным билетом в мир большого авторского кино, где его ждали ещё не самые простые проекты.

«Андрей Рублёв» и первая встреча с цензурой

Съёмки «Андрея Рублёва» и первый запрет в биографии Бурляева. Фото © Фильм «Андрей Рублёв», режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский

После «Иванова детства» Тарковский позвал Бурляева ещё раз — на роль литейщика-подростка Бориски в картине «Андрей Рублёв». Юноша, который берётся отлить колокол, хотя ни разу не видел работы взрослых мастеров, стал одной из самых пронзительных линий фильма. Зрителю пришлось ждать эту работу пять лет: готовую ленту положили на полку, а на экраны она вышла лишь в 1971 году под другим названием. Для Бурляева это стало первым столкновением с системой, умевшей восхищаться талантом и одновременно его бояться.

Похожая судьба постигла картину Алексея Германа «Проверка на дорогах», где Бурляев сыграл небольшую роль пленного: тот согласился служить оккупантам. Фильм закончили в 1972 году, однако тут же запретили, а студию заставили списать всю потраченную сумму в убыток. До зрителя лента добралась только в перестроечном 1985 году. Молодой актёр ещё не догадывался, что подобные истории с полками и запретами будут сопровождать его творчество и дальше, причём в куда более резкой форме. Кстати, недавно мы вспоминали, а какие ещё фильмы СССР подвергались цензуре и даже полностью запрещались.

Почему актёр надолго пропадал с экранов

Почему Николай Бурляев надолго исчезал с экранов. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Собственным режиссёрским высказыванием для Бурляева стал фильм «Лермонтов» 1986 года, над которым он работал шесть лет и в котором выступил сразу сценаристом, постановщиком и исполнителем главной роли. В картине использовали подлинные рисунки и стихи поэта, а массовку составили почти двести артистов и пять тысяч человек. Вместо признания режиссёр получил разгромную критику и обвинения в излишнем национальном пафосе. Центральное телевидение ленту так и не показало ни разу.

Из большого кино Николай Петрович шагнул в общественную жизнь. В 1992 году вместе с единомышленниками он создал кинофорум «Золотой витязь»: там продвигают именно христианские и славянские идеалы в искусстве. Позже актёр возглавил киностудию «Отечество», а затем на много лет ушёл в политику, став в 2021 году депутатом Государственной думы и одним из авторов законопроектов о культуре. Только к своему восьмидесятилетию Бурляев объявил, что оставляет депутатский пост и возвращается к творчеству.

Как снимался всенародный «Военно-полевой роман»

История съёмок «Военно-полевого романа» с Бурляевым. Фото © Фильм «Военно-полевой роман», режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Пётр Тодоровский

Одной из самых народных ролей Бурляева стал киномеханик Саша Нетужилин в «Военно-полевом романе» (1983) Петра Тодоровского. В основе сценария лежала реальная послевоенная встреча режиссёра, но текст отвергли все крупные студии, кроме скромной Одесской киностудии с бюджетом всего 380 тысяч рублей. Бурляев прочитал сценарий за одну ночь и, по собственному признанию, буквально обливался слезами. Наутро он прибежал на пробы, обнял Тодоровского в коридоре и заявил, что эту роль не отдаст никому.

Партнёршей Бурляева стала Наталья Андрейченко. В картине снялись также фронтовик Зиновий Гердт и Всеволод Шиловский. В 1983 году фильм номинировали на «Оскар», а на европейских фестивалях он собрал призы за лучший сценарий и женские роли второго плана. Позже иностранные журналисты спросили Бурляева, есть ли в жизни ещё такие люди, как его герой. Актёр ответил: таких — вся страна. Тем, кто любит истории звёзд-юбиляров, будет интересно и другое: Life.ru уже разбирался, как культурист из бедной австрийской семьи стал Терминатором и губернатором Калифорнии.

Иешуа у Гроба Господня и вера, которую Бурляев не скрывает

Роль Иешуа и вера Николая Бурляева. Фото © Фильм «Мастер и Маргарита», режиссёр Юрий Кара, сценарист Юрий Кара

В 1994 году Бурляев сыграл ещё одну знаковую роль — Иешуа Га-Ноцри в экранизации «Мастера и Маргариты» режиссёра Юрия Кары. Съёмки библейских сцен проходили прямо в Израиле, у стен Гроба Господня, где для съёмочной группы провели ночную литургию. Перед камерой Бурляев успел причаститься и получить благословение архиепископа Греческой православной миссии в Иерусалиме. Для верующего актёра эта роль стала не просто творческой задачей, а личным духовным испытанием.

Вера вообще стала для Бурляева частью публичной позиции: актёр открыто называет себя православным человеком и годами отстаивает христианские идеалы через кинофорум «Золотой витязь» и десятки фестивальных проектов по всему миру. В год своего восьмидесятилетия он получил Патриаршую литературную премию имени равноапостольных Кирилла и Мефодия за вклад в русскую литературу и духовные ценности. Для актёра, начинавшего карьеру в советском кинематографе, такое признание церкви стало символичным.

Три брака и пятеро детей Николая Бурляева

Жёны и дети Николая Бурляева: три брака актёра. Николай Бурляев с супругой Ингой, дочерью Дашей и сыном Ильёй у себя дома. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Личная жизнь Бурляева оказалась не проще творческой: за плечами актёра три официальных брака и пятеро детей. Первой женой в конце 60-х стала актриса Наталья Варлей, но семья распалась быстро — молодые супруги слишком по-разному смотрели на быт и работу. Вторым браком, куда более долгим, Бурляев соединился с актрисой и режиссёром Натальей Бондарчук: пара то расходилась, то снова сходилась, но вырастила двоих детей. Сын Иван стал композитором, а дочь Мария выбрала театральную сцену.

Ещё один сын, Георгий, родился у Бурляева вне брака от недолгих отношений с Татьяной Злоцкой, сегодня он работает юристом в Минске. Главной женщиной жизни актёр называет третью супругу — актрису Ингу Шатову, с которой живёт в законном браке с начала девяностых годов. Пара познакомилась на кинофоруме «Золотой витязь», куда Инга пришла работать после актёрской карьеры. В этом браке родились сын Илья, сотрудник аппарата Государственной думы, и дочь Дарья.

Восемьдесят лет — солидный юбилей даже для актёра, чья жизнь была плотно набита ролями, наградами и общественными проектами. Николай Бурляев прошёл путь от мальчика с фронтовым прошлым в кадре до депутата, режиссёра и президента собственного кинофорума, но не изменил ни христианским взглядам, ни любви к серьёзному кино. Кстати, о непростых юбилеях звёзд советского экрана Life.ru рассказывал не раз. Недавно 81-й день рождения отметил и ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, за плечами которого тоже три брака.

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Авторы Сергей Трофимов