Леониду Якубовичу — 81: три брака, взрослые дети и тайны бессменного ведущего «Поля чудес»

Леонид Якубович остаётся народным любимцем уже больше 30 лет. Знаменитые усы, добрая улыбка и фраза «Крутите барабан!» давно стали его визитной карточкой. 31 июля ему исполняется 81 год. В день рождения артиста Life.ru рассказывает, какой путь он прошёл до всенародной славы, как оказался у легендарного барабана и что известно о его жизни за пределами телеэкрана.

От токаря до известного сценариста: каким был Якубович до «Поля чудес»

Где и когда родился Леонид Якубович, кем он работал до «Поля чудес» и какое образование получил будущий телеведущий? Фото © ТАСС / Роман Денисов

Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец Аркадий Соломонович был инженером-механиком, прошёл Великую Отечественную войну и был награждён орденом Красной Звезды. Мать Римма Семёновна работала врачом – акушером-гинекологом. Будущий артист не был прилежным учеником, в восьмом классе Якубовича исключили из школы после того, как он уехал в экспедицию в Сибирь и надолго пропустил занятия. Образование пришлось получать в вечерней школе, одновременно работая токарем и электромехаником на авиационном заводе.

Позже Леонид Аркадьевич поступил в Московский институт электронного машиностроения, а затем перевёлся в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Главной причиной стал КВН, поскольку Леониду хотелось играть на сцене, а в новом вузе была сильная команда. Именно студенческая самодеятельность постепенно вытеснила из его жизни профессию инженера. После института Якубович ещё несколько лет работал на заводах, но параллельно писал юмористические рассказы, эстрадные номера и сценарии. Его тексты исполняли известные артисты, в том числе Владимир Винокур. К началу 1990-х Якубович уже был опытным конферансье и аукционистом, однако всенародная известность ждала его впереди.

Первая жена Раиса: брак, о котором Якубович почти не рассказывает

Кто был первой женой Леонида Якубовича, почему распался его брак с Раисой и были ли у супругов дети? Фото © ТАСС / Николай Малышев

Первой супругой Леонида Якубовича стала девушка по имени Раиса. Они поженились, когда будущий телеведущий ещё учился в институте. Об этом союзе известно совсем немного, поскольку сам артист якобы признавался, что в молодости относился к семейной жизни не слишком серьёзно. По словам Якубовича в одном из интервью, они с Раисой просто жили вместе, пока в какой-то момент не поняли, что отношения исчерпали себя. Молодые люди оказались слишком разными, а скоропалительный брак не выдержал первых серьёзных испытаний. Детей у супругов не было, и вскоре они развелись.

Вторая жена Галина Антонова и рождение сына Артёма

Кто такая Галина Антонова, сколько лет Леонид Якубович прожил со второй женой и почему супруги развелись? Фото © Youtube / Звездный архив

Со второй супругой Галиной Антоновой Якубович познакомился благодаря студенческой деятельности в первой половине 1970-х годов. Галина пела в ансамбле «Горожанки», который выступал вместе с командой КВН строительного института. Их отношения оказались гораздо продолжительнее первого брака. 5 апреля 1973 года у пары родился сын Артём. Семья жила небогато, поэтому Якубович брался практически за любую работу. Он трудился инженером, писал тексты, проводил мероприятия и, по собственному признанию, иногда спал всего по четыре часа.

К началу 1990-х жизнь Якубовича резко изменилась! Он стал звездой федерального телевидения, программы «Поле чудес», вокруг появились поклонницы, а плотный график всё сильнее отдалял его от семьи. В 1995 году брак с Галиной Антоновой распался. Сын сохранил фамилию матери, но продолжил общаться с отцом.

Как Якубович попал в «Поле чудес»?

В каком году Леонид Якубович стал ведущим «Поля чудес» и кто вёл популярную телепередачу до него? Фото © ТАСС / Николай Малышев

В 1991 году Владислав Листьев решил отказаться от роли ведущего «Поля чудес» и начал искать преемника. Якубович пришёл на пробы и поначалу не верил, что его выберут. Однако именно его манера общения полностью изменила программу. Если раньше в центре игры находилась сама головоломка, то при новом ведущем главными героями стали участники. Якубович расспрашивал их о семьях и родных городах, пробовал привезённые угощения, принимал подарки и превращал каждый выпуск в домашнее застолье.

С ноября 1991 года он остаётся ведущим и художественным руководителем передачи. За это время менялись декорации, правила и телеканалы, но усы, фраза «Крутите барабан!» и сам Якубович остались неизменными. Летом 2026 года Первый канал по-прежнему выпускает новые эпизоды шоу с Леонидом Аркадьевичем.

Третья жена Марина Видова: служебный роман и позднее отцовство

Кто является нынешней женой Леонида Якубовича, как он познакомился с Мариной Видовой и правда ли, что супруги живут отдельно? Фото © ТАСС /Марина Лысцева

Третью жену Якубович встретил на телевидении. Марина Видова работала в рекламном отделе телекомпании «ВИD» и была младше ведущего примерно на 18 лет. Их отношения начались в период, когда предыдущий брак артиста уже переживал глубокий кризис. После развода с Галиной Якубович женился на Марине. 28 марта 1998 года, когда телеведущему было 52 года, у супругов родилась дочь Варвара. Между ней и старшим сыном ведущего — почти 25 лет разницы.

Сам Якубович называл появление дочери вторым шансом на отцовство. С Артёмом он был слишком занят работой, а потому надеялся наверстать упущенное с Варварой. Правда, воспитывать девочку строго не получилось: ведущий признавался, что у дочери оказался настолько сильный характер, что спорить с ней было бесполезно. В прессе неоднократно появлялись сообщения, будто Якубович и Марина давно живут отдельно. Однако официально о разводе супруги не объявляли. Они крайне редко появляются вместе на публике и предпочитают не обсуждать устройство своей семьи, чем только подогревают новые слухи.

Самолёты, лыжи и театр: как Якубович живёт в 81 год

Как Леонид Якубович выглядит и живёт в 81 год, почему телеведущий продолжает летать на самолётах и собирается ли уходить из «Поля чудес»? Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Телевидение — это далеко не единственное увлечение Леонида Якубовича. Он профессиональный пилот и уже много лет самостоятельно поднимается в небо. Даже после 80-летия ведущий продолжал летать и рассказывал, что старается садиться за штурвал примерно раз в месяц. Кроме авиации, артист увлекается горными лыжами и бильярдом, болеет за хоккейный ЦСКА, снимается в кино и выходит на сцену театров. В последние годы он играл в постановках «Лавр» и «Скупой». В 2002 году Якубович получил звание народного артиста России, а в его коллекции три премии ТЭФИ. Но и в 81 год он не собирается превращаться в пенсионера! Якубович по-прежнему ведёт «Поле чудес», работает над книгами, играет в театре и летает.

А вы представляете «Поле чудес» без Леонида Якубовича? За 35 лет у барабана он стал для зрителей практически родным человеком и неоъемлемой частью шоу. Кстати, недавно Константин Ивлев воссоединился с женой после тяжёлого кризиса и расставания. Life.ru рассказал, почему супруги решили спасти брак и какую роль в этом сыграла их четырёхлетняя дочь.