Прокуратура запросила для блогера Лерчек 6 лет условно и штраф 1,2 млрд руб.

Прокуратура запросила для блогера Лерчек (Валерия Чекалина) наказание в виде 6 лет лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Согласно информации, полученной от участника процесса, обвинение настаивает на штрафе в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, гособвинение просит суд наложить запрет на продвижение в интернете бренда, ассоциируемого с подсудимой. Судебное заседание продолжается, и окончательное решение по делу будет принято судом с учётом всех обстоятельств, пишет ТАСС.