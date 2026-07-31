Прокуратура запросила для блогера Лерчек 6 лет условно и штраф 1,2 млрд руб.
Валерия Чекалина в суде. Обложка © Life.ru
Прокуратура запросила для блогера Лерчек (Валерия Чекалина) наказание в виде 6 лет лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Согласно информации, полученной от участника процесса, обвинение настаивает на штрафе в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.
Помимо этого, гособвинение просит суд наложить запрет на продвижение в интернете бренда, ассоциируемого с подсудимой. Судебное заседание продолжается, и окончательное решение по делу будет принято судом с учётом всех обстоятельств, пишет ТАСС.
Напомним, что 30 июля суд возобновил уголовное дело против блогерши Лерчек, которая не признаёт вину в незаконных валютных операциях. Перед заседанием она отказалась общаться с журналистами.
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