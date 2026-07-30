Суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши Лерчек
Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
Уголовное производство в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) возобновлено. Об этом пишет газета «Известия».
К зданию суда блогерша приехала чуть заранее в сопровождении своего возлюбленного танцора Луиса Сквиччиарини. Разбирательство по делу Лерчек прошло в закрытом режиме — в зал не впускали представителей СМИ и других посторонних лиц.
По версии следствия, Чекалину обвиняют в незаконном выводе из России свыше 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов. Одновременно Гагаринский районный суд Москвы готовится рассмотреть вопрос об изменении ей меры пресечения. Заседание пройдет в закрытом режиме по ходатайству защиты.
Прокуратура настаивает на переводе блогера под домашний арест, указав в качестве основания ее поездку в Санкт-Петербург. В свою очередь адвокат Чекалиной заявил, что действующая мера пресечения не запрещала ей перемещаться по территории России, поэтому нарушений с ее стороны не было.
Напомним, расследование в отношении Лерчек было приостановлено после того, как в феврале 2026 года у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. О заболевании стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка. В марте суд выделил эпизод о выводе денежных средств за границу в отдельное производство и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест запретом определенных действий. Однако после поездки блогера в Санкт-Петербург прокуратура вновь потребовала вернуть ей домашний арест.
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