Суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши Лерчек

Уголовное производство в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) возобновлено. Об этом пишет газета «Известия».

К зданию суда блогерша приехала чуть заранее в сопровождении своего возлюбленного танцора Луиса Сквиччиарини. Разбирательство по делу Лерчек прошло в закрытом режиме — в зал не впускали представителей СМИ и других посторонних лиц.

По версии следствия, Чекалину обвиняют в незаконном выводе из России свыше 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов. Одновременно Гагаринский районный суд Москвы готовится рассмотреть вопрос об изменении ей меры пресечения. Заседание пройдет в закрытом режиме по ходатайству защиты.

Прокуратура настаивает на переводе блогера под домашний арест, указав в качестве основания ее поездку в Санкт-Петербург. В свою очередь адвокат Чекалиной заявил, что действующая мера пресечения не запрещала ей перемещаться по территории России, поэтому нарушений с ее стороны не было.

Напомним, расследование в отношении Лерчек было приостановлено после того, как в феврале 2026 года у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. О заболевании стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка. В марте суд выделил эпизод о выводе денежных средств за границу в отдельное производство и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест запретом определенных действий. Однако после поездки блогера в Санкт-Петербург прокуратура вновь потребовала вернуть ей домашний арест.