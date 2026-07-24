Лерчек могут отправить под домашний арест из-за поездки в Петербург

Прокуратура попросила Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, надзорное ведомство просит заменить действующий запрет определённых действий на домашний арест. Основанием, как утверждается, стало нарушение ранее избранной меры пресечения: Чекалина, по версии следствия, на несколько дней уехала из Москвы в Санкт-Петербург. Кроме того, прокуратура намерена добиваться возобновления судебного процесса по делу о незаконных валютных операциях.

Источник ТАСС также сообщил, что заграничный паспорт, ранее изъятый у Чекалиной, сейчас находится у нее. По мнению стороны обвинения, это может создать риск того, что обвиняемая попытается скрыться за пределами России.