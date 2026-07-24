Лерчек могут отправить под домашний арест из-за поездки в Петербург
Прокуратура просит отправить Лерчек под домашний арест
Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Прокуратура попросила Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, надзорное ведомство просит заменить действующий запрет определённых действий на домашний арест. Основанием, как утверждается, стало нарушение ранее избранной меры пресечения: Чекалина, по версии следствия, на несколько дней уехала из Москвы в Санкт-Петербург. Кроме того, прокуратура намерена добиваться возобновления судебного процесса по делу о незаконных валютных операциях.
Источник ТАСС также сообщил, что заграничный паспорт, ранее изъятый у Чекалиной, сейчас находится у нее. По мнению стороны обвинения, это может создать риск того, что обвиняемая попытается скрыться за пределами России.
Напомним, уголовное дело Лерчек было заморожено на время её болезни — у блогерши рак желудка 4 стадии. В июле сообщалось, что Валерия прошла последний, девятый, курс химиотерапии. А ранее прокуратура просила суд назначить повторную судебно-медицинскую экспертизы в отношении Лерчек. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, которые вызвали вопросы у заявителей, в частности речь идёт о кадрах, где Валерия сразу после химиотерапии занимается в спортзале.
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