Дело Лерчек передали другому судье

При этом на днях стало известно, что прокуратура просит суд назначить Лерчек повторную судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить её бойфренда Луиса Сквирччиариани. Основанием стали публикации блогера в социальных сетях, которые вызвали вопросы у заявителей, в частности, речь может идти о занятиях на тренажёрах в спортзале. Сама Чекалина отреагировала на заявление прокуратуры новым видео, где она рассказывает о прохождении седьмого курса химиотерапии.