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19 июня, 08:53

Дело Лерчек передали другому судье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье, пишет РИА «Новости». Процесс будет вести Джемал Курбанов.

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Повторная экспертиза решит всё: Life узнал, что грозит Лерчек, если её диагноз признают фейком

При этом на днях стало известно, что прокуратура просит суд назначить Лерчек повторную судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить её бойфренда Луиса Сквирччиариани. Основанием стали публикации блогера в социальных сетях, которые вызвали вопросы у заявителей, в частности, речь может идти о занятиях на тренажёрах в спортзале. Сама Чекалина отреагировала на заявление прокуратуры новым видео, где она рассказывает о прохождении седьмого курса химиотерапии.

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Александра Вишнякова
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