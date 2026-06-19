Дело Лерчек передали другому судье
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Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье, пишет РИА «Новости». Процесс будет вести Джемал Курбанов.
При этом на днях стало известно, что прокуратура просит суд назначить Лерчек повторную судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить её бойфренда Луиса Сквирччиариани. Основанием стали публикации блогера в социальных сетях, которые вызвали вопросы у заявителей, в частности, речь может идти о занятиях на тренажёрах в спортзале. Сама Чекалина отреагировала на заявление прокуратуры новым видео, где она рассказывает о прохождении седьмого курса химиотерапии.
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