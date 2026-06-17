Повторная экспертиза решит всё: Life узнал, что грозит Лерчек, если её диагноз признают фейком

Вокруг судебного процесса над Валерией Чекалиной разгорается новый спор. Сейчас назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, призванная установить реальное состояние здоровья блогера. Специалисты должны определить, действительно ли она страдает недугом, препятствующим участию в следственных действиях и отбыванию наказания. Доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru рассказала, что грозит Лерчек за «липовый» диагноз.

По словам эксперта, ситуация с назначением повторной судебно-медицинской экспертизы по делу Чекалиной требует очень осторожных оценок.

Даже если экспертиза подтвердит наличие серьёзного заболевания, это не означает автоматического прекращения уголовного дела. Российское законодательство исходит из того, что болезнь сама по себе не освобождает от ответственности. Вопрос заключается в том, насколько состояние здоровья позволяет человеку участвовать в следственных действиях, судебных заседаниях и, в случае вынесения обвинительного приговора, отбывать наказание. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

Эксперт подчеркнула, что назначенная экспертиза должна дать комплексные ответы сразу по нескольким направлениям: подтверждение самого заболевания, оценка его тяжести, влияние на участие в процессе и определение, относится ли оно к перечню болезней, препятствующих содержанию в местах лишения свободы. Если обследование покажет, что недуг не является серьёзным или наступила ремиссия, разбирательство продолжится в обычном режиме. В случае, когда болезнь признают препятствующей заключению, закон действительно позволяет избежать колонии. Однако для этого заболевание должно входить в утверждённый государством перечень тяжёлых недугов.

Наиболее неприятный сценарий ожидает Чекалину при выявлении несоответствий: если обнаружится разрыв между реальными показателями здоровья и представленными документами.

«Тогда предметом внимания правоохранительных органов может стать уже не сама болезнь, а достоверность сведений, на основании которых принимались процессуальные решения», — пояснила собеседница Life.ru.

Юрист подчёркивает: на текущем этапе преждевременно делать выводы. Судьбу обвиняемой решают не обсуждения в Сети, а заключение врачей, несущих ответственность за достоверность своих слов. Именно этот вердикт станет ключевым доказательством, определяющим дальнейший ход событий: либо блогеру предстоит лечение, либо она понесет полноценную уголовную ответственность.

Ранее прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в социальных сетях, которые вызвали вопросы у заявителей.